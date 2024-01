Sénégal: Bonne tenue de l'activité économique interne en novembre 2023

L'activité économique interne (hors agriculture et sylviculture) s'est légèrement accrue de 0,5%, en rythme mensuel, à fin novembre 2023, en liaison avec les performances du secteur secondaire (+5,4%).

Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) qui donne l'information dans sa dernière publication « Point Mensuel de Conjoncture @ Janvier 2023 », l'activité des secteurs primaires et tertiaires ainsi que les taxes sur biens et services sont ressorties en baisse, respectivement, de 0,3%, 1,1% et 3,9% sur la période.

Sur un an, l'activité économique a progressé de 6,0% au mois de novembre 2023, à la faveur des secteurs primaire (+5,1%), secondaire (+4,9%) et tertiaire (+8,7%). Le recouvrement des taxes sur les biens et services s'est replié de 13,4% sur la période.