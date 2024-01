Sénégal: Le CRAJHEA organise la première édition de «la nuit de l'Assainissement», vendredi

Pikine — Le Cadre de Réflexion et d'Action des journalistes sur l'Hygiène, l'Eau et l'Assainissement (CRAJHEA) organise, vendredi à l'hôtel Al Afifa, à Dakar la première édition de »la nuit de l'Assainissement », annonce un communiqué reçu à l'APS.

Placé sous le thème : »Ensemble pour un assainissement amélioré », cet événement, prévu à partir de 21h30 mn, vise à célébrer les innovations et l'engagement des acteurs des médias en faveur d'un plaidoyer destiné à inciter les politiques publiques vers un assainissement pour tous, indique le texte.

»Au coeur de cet évènement, a-t-il poursuivi, un panel regroupera des experts sur la situation actuelle de l'assainissement au Sénégal. »Cet échange enrichissant contribuera à sensibiliser le public sur les enjeux et les défis, tout en mettant en lumière les solutions et les meilleures pratiques », a-t-il ajouté, signalant que des prix seront décernés aux meilleures productions (radio, télévision, presse écrite et presse en ligne) sur des thématiques d'hygiène, d'eau et d'Assainissement réalisées récemment par une cinquantaine de journalistes.

Le Cadre de réflexion et d'action des journalistes sur l'hygiène, l'eau et l'assainissement (CRAJHEA) a récemment intégré officiellement l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement (AAEA).

Les journalistes sénégalais membres de ce cadre ont mené en 2023 avec l'appui de leurs partenaires, plusieurs actions de sensibilisation et de couvertures médiatiques sur les questions d'eau, d'hygiène et d'assainissement dans la banlieue de Dakar.