Afrique: L'UA prépare la 37ème session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement

Luanda — L'Union africaine (UA) accueille depuis lundi la 47ème session ordinaire du Comité des représentants permanents (COREP), axée sur la préparation de la 44ème session ordinaire du Conseil exécutif et de la 37ème session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et gouvernement, qui se tiendra du 14 au 18 février prochain.

L'ordre du jour de la réunion du COREP, qui se déroule jusqu'au 26 du mois en cours, comporte plusieurs points proposés par les États membres, mettant en évidence la présentation du rapport de la 3ème édition du Forum panafricain pour la culture de la paix et de la non-violence. - Biennale de Luanda, du 22 au 24 novembre 2023.

Selon un communiqué de presse de la mission permanente auprès de l'UA, outre le point suggéré par l'Angola, l'événement examinera aussi le rapport de la session conjointe du Sous-comité de supervision et de coordination générale des questions budgétaires, administratives et financières et du Experts techniques du Comité des quinze ministres des Finances (F15).

Le COREP analysera également les rapports des comités techniques spécialisés, à savoir l'éducation, la science et la technologie, l'agriculture, le développement rural, eau et environnement, communications, ainsi que les technologies de l'information et de la communication (TIC).