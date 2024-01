Angola: Le ministre du Tourisme prévoit des bonnes perspectives dans la région angolaise d'Okavango

Menongue — Le ministre de la Culture et du Tourisme, Filipe Zau, a déclaré mardi, à Cuando Cubango, que la région angolaise d'Okavango deviendra, grâce aux investissements nationaux et étrangers, un site important pour la promotion du tourisme et de l'employabilité.

Le gouvernant s'adressait à la presse, après avoir débarqué à l'aéroport Comandante Kwenha, dans la ville de Menongue, pour participer, du 17 au 22 janvier, au 1er Forum des investisseurs de la région angolaise d'Okavango, qui aura lieu en présence de plus de 200 invités angolais et étrangers.

Felipe Zau a assuré que le défi auquel est confronté Cuando Cubango est de faire en sorte que, tant au niveau national qu'international, cette région bénéficie des investisseurs dans le secteur touristique et culturel, afin qu'à l'avenir, l'endroit devienne une destination touristique.

Avec cette destination touristique, a-t-il ajouté, l'Angola bénéficiera de la zone susmentionnée, qui participera à la diversification de l'économie, en plus d'offrir plus de postes d'emploi aux jeunes, puisque le secteur touristique garantit cette facilité à beaucoup de personnes.

Selon le ministre, le forum devrait améliorer l'environnement des affaires et, de cette manière, ouvrir à l'investissement, sachant que l'un des principaux acquis a été l'exemption de visa, rendant le pays plus ouvert à ce défi.

"Aujourd'hui, la plupart des gens ne s'intéressent plus aux grands hôtels, mais plutôt à la nature, aux animaux et à un contact plus direct avec la population", a déclaré le ministre, pour qui la région de l'Okavango, considérée comme un sanctuaire du tourisme, pourrait devenir un lieu important pour dynamiser le secteur touristique en Angola.

Felipe Zau a rappelé que l'Angola n'a jamais eu de tradition en matière de tourisme, car, à l'époque coloniale, pour venir dans le pays, il fallait une « lettre d'appel », une situation aggravée par la guerre civile, rendant impossible l'investissement dans le secteur touristique.

Pour le gouvernant, ce n'est pas seulement à travers les hôtels que se réalise le tourisme, mais aussi à travers le caravaning, le camping et l'observation des oiseaux, ainsi que le tourisme d'aventure, où les touristes peuvent gravir l'Angola à vélo, en contactant les gens.

Il convient de noter que la tenue du 1er Forum des Investisseurs dans la région angolaise de l'Okavango est l'initiative du Président de la République, João Lourenço, qui, le 24 juillet 2023, après une visite à son homologue botswanais, Mokgweetsi Eric Masisi, a abordé le sujet, dans le cadre de la coopération existante entre les deux pays.

A cette occasion, le Chef de l'État angolais a défini le tourisme comme un secteur prioritaire dans la stratégie de diversification économique, qui consiste à tirer parti du potentiel touristique de la région angolaise d'Okavango, une zone qui fait partie de la zone transfrontalière Okavango-Zambezi, qui comprend dans son ensemble l'Angola, la Namibie, le Botswana, la Zambie et le Zimbabwe.