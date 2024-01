Afrique: L'OMS veut collecter 1,5 milliard de dollars pour les urgences majeures en 2024

TUNIS/Tunisie — - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé, mercredi, un appel de 1,5 milliard de dollars pour protéger la santé des populations les plus vulnérables dans 41 situations d'urgence à travers le monde en 2024.

L'appel couvre les situations d'urgence qui exigent le plus haut niveau de réponse de la part de l'OMS, afin d'atteindre plus de 87 millions de personnes.

"Qu'il s'agisse des mères qui accouchent pendant un conflit, de l'aide apportée aux jeunes enfants dans les régions touchées par la sécheresse ou des personnes qui reçoivent un traitement contre le cancer ou une dialyse, les soins de santé sauvent des vies", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cité par un communiqué, soulignant que "pour les personnes confrontées à des situations d'urgence, les perturbations des services de santé essentiels font souvent la différence entre la vie et la mort".

Les services de santé sont également essentiels pour aider à rompre le cycle qui laisse trop souvent les communautés dans un état périlleux et dépendantes d'une nouvelle aide d'urgence", a-t-il poursuivi.

L'aide apportée en 2024 permettra ainsi de dispenser des soins de santé vitaux, de distribuer des fournitures et des équipements sanitaires essentiels, et de maintenir les services de santé essentiels dans le but d'assurer la continuité des soins.

Le financement soutient l'accès direct aux soins de santé pour les communautés dans les régions peu accessibles, en partenariat avec des organisations locales, et une réponse efficace pour surveiller, partager des informations et documenter les épidémies et les attaques contre les travailleurs de la santé.

Il s'agit également du maintien des systèmes de soins de santé existants et du renforcement de la résilience face aux menaces futures.