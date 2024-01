Maroc: Plateforme des jeunes de Guercif - Série d'accords pour l'accompagnement des porteurs de projets

Guercif — Quelque 53 accords de partenariats ont été conclus, mardi à Guercif, pour l'accompagnement des porteurs de projets, bénéficiaires des prestations de la Plateforme des jeunes de Guercif, dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Ces conventions signées, lors d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la province de Guercif, Hassan Belmahi, en présence notamment des membres du CPDH et des élus, entendent permettre aux porteurs de projets de bénéficier d'un soutien financier et d'un accompagnement à même d'assurer la continuité, la réussite et la pérennité de leurs projets.

Cette rencontre a été l'occasion de présenter le bilan du programme "Amélioration des revenus et d'inclusion économique des jeunes", relevant de la troisième phase de l'INDH (2019-2023), ainsi que de mettre en avant les efforts déployés pour promouvoir le capital humain et favoriser l'inclusion économique des jeunes.

Les activités et les réalisations de la Plateforme des jeunes ont été aussi au menu de cette rencontre, durant laquelle plusieurs bénéficiaires ont donné leurs témoignages sur les projets pris en charge par l'Initiative.

Dans la foulée, le chef de la Division de l'action sociale à la province de Guercif (DAS), Hassan Kara a fait savoir que la nouvelle vocation de l'INDH a pour but de promouvoir le capital humain des générations montantes, à même de donner aux bénéficiaires les outils et moyens pour qu'ils se prennent en charge.

"Un total de 33 jeunes entrepreneurs ont bénéficié du soutien financier dans le cadre de l'axe (Appui à l'entrepreneuriat), en plus de 20 autres coopératives (axe de soutien à l'économie sociale et solidaire)", a-t-il dit dans une déclaration à la MAP.

Et d'ajouter que 171 projets ont été financés à hauteur de plus de 18 millions de dirhams (MDH), dont 14,5 MDH comme contribution de l'INDH dans le cadre de l'axe entrepreneuriat, outre un soutien financier estimé à 5,4 MDH pour la réalisation de 38 autres projets (axe de soutien à l'économie sociale et solidaire). La contribution de l'INDH au financement de ces projets s'est élevée à 3,2 MDH.