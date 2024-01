Congo-Kinshasa: Kwilu - Le député Sakata alerte sur les conditions de vie difficiles des déplacés de Kwamouth à Bagata

Elu de Bagata (Kwilu), le député Garry Sakata a alerté, mardi 16 janvier, sur les conditions de vie difficiles des déplacés de Kwamouth dans sa circonscription électorale.

A Radio Okapi, il a indiqué qu'il s'agit des personnes ayant fui la dernière attaque des miliciens Mobondo contre le village Mbuntie, le long de la rivière Kwango, en face de Bagata.

Selon lui, ces déplacés sont dépourvus de tout et n'ont aucune assistance humanitaire.

Leurs champs, maisons, écoles et églises ont été vandalisés par ces miliciens à Kwamouth, ajoute-t-il

D'après lui, ces déplacés dont des femmes et des enfants, vivent dans des conditions inhumaines.

« Ces gens dont les enfants et les bébés passent la nuit a la belle étoile. Ils sont très nombreux et la vie devient intenable dormant par terre, sous les arbres et parfois dans les églises ou les écoles », indique-t-il.

L'élu de Bagata plaide pour une aide humanitaire urgente :

« Il faudrait que le Gouvernement puisse nécessairement et obligatoirement intervenir le plus vite possible parce que la situation est difficile »

Il déplore l'absence de l'armée dans cette partie du pays et invite le Gouvernement à rétablir la paix à Kwamouth et permettre ainsi le retour de ces déplacés.

Le 7 janvier courant, le village Mbuntie à Kwamouth a été attaqué par des miliciens Mobondo.

Depuis, plusieurs familles de ce coin ont été obligées de quitter leur village pour se mettre à l'abris.

Elles se sont concentrées dans les villages Kanbondo et Fasila, dans le territoire voisin de Bagata dans la province du Kwilu, a rapporté le député Sakata.