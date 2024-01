Ile Maurice: La distribution en eaux troubles

De nombreux endroits faisaient face à des coupures d'eau hier. La Central Water Authority (CWA) rencontre deux problèmes majeurs. En raison des eaux boueuses, la fourniture a dû être interrompue dans des régions avec la désactivation des filtres sous pression conteneurisés qui alimentent les tuyaux. Ces filtres ont été éteints pour couper l'alimentation en eau boueuse. De plus, les coupures d'électricité généralisées dans l'île ont entraîné des problèmes au niveau des pompes, qui sont hors service, perturbant les opérations.

Au fur et à mesure que l'électricité est rétablie dans ces régions, les techniciens de la CWA rétabliront les connexions. Les équipes sont sur le terrain depuis la levée des alertes et ont commencé les opérations. Les régions les plus touchées par les coupures d'eau sont l'Est, une partie du Sud, l'Ouest et une partie du Nord. Une grande partie des puits du Sud a été fortement affectée par les coupures d'électricité. Les équipes de la CWA s'engagent à intervenir sur le terrain dès que la situation le permettra.

Un autre problème rencontré par la CWA concerne la station de traitement de Pailles, qui a été affectée en raison de la turbidité de l'eau. Hier matin, plusieurs régions de Port-Louis étaient ainsi privées d'eau. Les services des camions citernes ont été grandement sollicités au cours de ces heures difficiles et la CWA prévoit de rétablir ce service dès que possible. «Nous allons essayer d'assurer une distribution équitable de l'eau en cette période», affirme son service de communication. Étant donné que ses hotlines sont submergées et saturées, la CWA demande à ceux qui ont des doléances d'envoyer un message via WhatsApp au numéro 5 5000025 et les équipes prendront contact avec eux.