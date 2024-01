Afrique: Ekponon André Assomou (Préfet de la région) - ' Korhogo est mobilisée pour la CAN 2023 '

interview

Monsieur le préfet de la région du Poro, préfet du département, comment Korhogo a- t-elle préparé la Can de l'hospitalité ?

Depuis que le Président de la République a exprimé son souhait de voir la Côte d'Ivoire organiser la meilleure Can de l'histoire, nous avons transformé ce souhait en instruction et veillé à son exécution. Cela fait plusieurs mois que nous sillonnons les quartiers de la ville pour mobiliser les populations, les sensibiliser à la Can. Nous l'avions déjà fait à la Women's champions league et aujourd'hui pour la Can.

Nous sommes en liaison avec tous les directeurs régionaux et tous les élus locaux à la tête desquels le ministre, directeur de cabinet du Chef de l'État, Fidèle Sarassoro, qui nous appuie non seulement en termes de conseils, mais aussi met à notre disposition du personnel tout en impliquant les élus. Au regard de cela nous pouvons affirmer que Korhogo est fin prête pour la Can. Elle est mobilisée et prête à offrir un séjour agréable aux invités

En votre qualité de président du comité local du Cocan, quelles sont les actions que vous avez menées dans la ville pour réserver un accueil digne aux invités ?

La cité du Poro s'est dotée d'un nouveau manteau à la veille de cette compétition. Nous avons nettoyé les rues, déguerpi les magasins installés anarchiquement sur les trottoirs. Les caniveaux ont été curés. En termes d'infrastructures, l'aéroport a été étendu, avec une nouvelle aérogare moderne. L'axe Kanawolo-Korhogo et l'axe Korhogo-Sinématiali ont été renforcés. Quant à la voirie urbaine, plusieurs voies ont été réhabilitées et construites dans la ville. Tout ceci pour offrir un cadre agréable à tous ceux qui nous ferons l'amitié de visiter notre ville.

%

Quel plan de sécurité et de circulation dans la ville durant la compétition?

A ce niveau, nous nous sommes dotés de plans stratégiques qui vont nous permettre d'être plus attentifs et plus vigilants. Les hôteliers sont informés, les populations également à travers les chefs traditionnels et les guides religieux afin qu'ils ouvrent les yeux pour que tout évènement suspect soit signalé aux autorités locales.

En ce qui concerne le plan de circulation de la ville, des voies de contournement ont été créées pour accéder à la ville. Les poids lourds contourneront le département de Korhogo à partir de Kanawolo en passant par Tafiré, Ferkessédougou et Sinematiali avant de rentrer à Korhogo. Pour ceux qui viendront de Boundiali, dès le corridor ils empruntent la voie de Waraniéné, le célèbre village des tisserands, en passant par le village Dokaha pour sortir par Tioroniaradougou.

Les poids lourds qui feront des livraisons à Napié ou à Tioroniaradougou seront obligés d'attendre la fin des matchs, notamment les jours de match et se rassurer que tous les spectateurs ont quitté les alentours du stade pour accéder à ces localités. Les jours de match, la route menant au stade sera fermée avant le centre hospitalier régional en quittant à la mairie. Un couloir dédié à ceux qui entrent au sein de l'établissement sanitaire sera laissé.

Aucun véhicule n'ira au stade. Tous les supporteurs seront obligés d'emprunter les autobus de la Sotra. Aussi faut-il le faire savoir, les établissements scolaires de la ville seront fermés les jours de match à partir de midi.

Korhogo est connue pour son aspect touristique et culturel, à ce niveau, les invités seront-ils satisfaits?

A Korhogo, les attraits touristiques ne manquent pas. Nous avons de quoi distraire nos invités entre les matchs. Pour cela, nous avons fait des dépliants, formé des guides touristiques afin d'accompagner les visiteurs sur les sites que nous avons aménagés pour eux. Il s'agit des toiles de Fakaha, le village Waraniéné, la case fétiche de Niofoin, les forgerons de Koni, le musée Peleforo. Nos invités ne s'ennuieront pas à la découverte de la culture Senoufo. Quant aux artisans d'art, ils ont été sensibilisés à produire le maximum d'objets d'art pour pouvoir satisfaire toute personne qui exprimera le besoin .