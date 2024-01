Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 Janvier 2024

Côte d’Ivoire : Diplomatie - Le ministre chinois des Affaires étrangères à Abidjan

Fidèle à sa tradition, l'Empire du milieu depuis 34 ans commence la nouvelle année avec une tournée africaine.En visite en Afrique, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a été accueilli le 17 janvier 2024, par le ministre ivoirien des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Léon Kacou Adom. C'est à 15h TU que l'avion transportant le chef de la diplomatie chinoise a atterri au Gatl de Port-Bouët, à Abidjan. En provenance de Lomé, il a eu un entretien avec son homologue ivoirien au salon de Gatl. Au cours de son séjour ivoirien, le ministre chinois a pris également part à des consultations bilatérales sur la sécurité, l’initiative pour le développement mondial, la revue des projets entre les deux pays, la signature de convention de don d’autobus électriques et les échanges de note sur les écoles d’excellence. ( Source : Fratmat.info)

Sénégal : Présidentielle 2024 - Karim Wade juge la polémique sur sa nationalité française

Karim Meïssa Wade se réjouit du décret rendant effective sa libération de l'allégeance à la nationalité française, publié le mercredi 17 janvier 2024, par le gouvernement. Cet acte a été pris par les autorités sur demande de Karim Wade, candidat déclaré à l'élection présidentielle, après une requête introduite par Thierno Alassane Sall auprès du Conseil constitutionnel pour contester la validité de sa candidature.« Le décret du ministre de l'intérieur français actant ma renonciation à la nationalité française est une preuve supplémentaire de ma constance », a écrit Karim Wade. Le fils de l'ancien Président de la République déplore qu'une telle polémique ait pu naître. D'ailleurs il accuse Thierno Alassane Sall d'avoir agi pour le compte du Premier ministre Amadou Bâ, candidat de Benno Bokk Yaakar. « Cette polémique stérile et dangereuse alimentée par Thierno Alassane Sall pour gagner en visibilité et agissant pour le compte du très peu courageux Premier ministre Amadou Ba, spécialiste des coups bas, se termine enfin. Amadou Ba, dont le manque de témérité face à la confrontation est désormais évident, doit cesser ces manœuvres déloyales », a ajouté Karim Wade.(Source : adakar.com)

%

Mali : Retour à l’ordre constitutionnel - L’appel d’Amadou KOÏTA à la classe politique malienne

Le président du parti PS Yelen Kura, Amadou Koîta a demandé lors du congrès ordinaire du parti Yelema aux politiques de « se rassembler » pour créer des conditions du retour de l’ordre constitutionnel. L’ancien ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle sous le régime défunt ne veut pas que la transition soit prorogée pour une énième fois. Il demande à la classe poli-tique de s’unir pour « barrer » la route à la nouvelle prorogation de la transition. Actuellement, aucune date officielle pour les élections présidentielles. Depuis l’énième report jusqu’à maintenant, c’est le président de la transition, chef de l’Etat le colonel Assimi Goïta lors de sa traditionnelle adresse à la Nation qui a parlé de l’élection au cours de cette nouvelle année. (Source : abamako.com)

Togo : Gouvernement - Guy Mipamb Nahm-Tchougli nouveau ministre de la Justice

Le Président de la République du Togo, Faure Essozimna Gnassingbé, a procédé à la nomination officielle de Guy Mipamb Nahm-Tchougli, nouveau Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation par décret présidentiel le mardi 16 janvier, a-t-on appris.A ce poste clé, Guy Mipamb Nahm-Tchougli succède à Kokouvi Pius Agbetomey. Guy Mipamb Nahm-Tchougli, précédemment juge à la Cour constitutionnelle, prend maintenant les rênes du ministère de la Justice, héritant des responsabilités liées à l'administration de la justice et à l'élaboration des lois. (Source : alome.com)

Bénin : Suspension de salaires - Des fonctionnaires visés pour non-respect des règles

Des fonctionnaires béninois verront leurs salaires suspendus dans ce mois de janvier 2024, selon une communication émanant du ministère de l’économie et des finances. Cette décision a été justifiée dans une lettre adressée aux ministères et institutions de l’État, indiquant que la mesure concerne spécifiquement les agents de l’État affectés aux agences et structures relevant des ministères et des institutions. La suspension des salaires découle du non-respect des formalités nécessaires lors de leur mise à disposition, créant ainsi une situation irrégulière qui leur permet de percevoir des salaires du fichier solde de l’État en violation des règles en vigueur. (Source : acotonou.com)

Maroc : Can 2023 - Les Lions de l’Atlas étrillent la Tanzanie (3-0)

Les Lions de l'Atlas ont réussi leur entrée en lice à la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can)de football en étrillant ( 3-0) les " Taifa Stars" de la Tanzanie au terme d'un match de la première journée du groupe F disputé mercredi soir au stade Laurent Pokou de San-Pédro. Les trois buts marocains ont été respectivement inscrits par Romain Saïss, le capitaine de la sélection marocaine de football à la 30ème minutes de jeu, Azzedine Ounahi ( 77ème) et Youssef En-Nesyri ( 80ème). (Source : alibreville.com)

Gabon : Justice/ Affaire des « biens mal acquis » - La Cour d’appel de Paris confirme la mise en examen de Pascaline Bongo

La Cour d'appel de Paris a validé, ce mercredi 17 janvier, la mise en examen de Pascaline Bongo, l'aînée des enfants de l'ancien président gabonais Omar Bongo, dans le cadre du dossier des « biens mal acquis », renseigne Rfi. Cette confirmation signifie que Pascaline Bongo, ex-directrice du cabinet de son père, devra comparaître devant un juge d'instruction pour répondre des accusations de bénéfice du patrimoine immobilier frauduleux constitué par son père en France. Aux côtés de deux autres membres de la fratrie Bongo, Pascaline est ainsi impliquée dans ce dossier qui examine les acquisitions immobilières en France financées par des fonds d'origine douteuse. L'avocate de Pascaline Bongo, Me Corinne Dreyfus, a réagi en dénonçant un acharnement, soulignant que cette mise en examen semble dépasser le cadre de sa cliente. (Source : alibreville.com)

Niger : Niamey - Cinq réseaux de malfaiteurs démantelés par la police judiciaire

La Police judiciaire (PJ) a présenté, le lundi 15 janvier 2024, 5 réseaux de malfaiteurs caractérisés par des atteintes graves à la vie humaine, à l’intégrité physique des citoyens et de leurs biens. C'est ainsi que le 1er réseau de malfrats présentés au public est constitué de 13 individus de nationalité nigérienne, âgés de 18 à 50 ans, interpellés pour détention et mise en circulation de faux billets de banque, en Fcfa, Dollars, Euros et en Nairas. Leur but est de laver des billets, d’une valeur de 341.784.500F en F Cfa, afin de les verser dans l’économie nationale. D’après la chaîne de transmission, les billets incriminés ont été remis par un individu de nationalité ivoirienne qui se trouverait en Côte d’Ivoire. (Source : Anp)

Comores : Présidentielle - Azali Assoumani déclaré vainqueur au premier tour

Le président sortant Azali Assoumani a été déclaré le mardi 16 janvier vainqueur dès le premier tour de l’élection présidentielle avec 62,97% des voix, a annoncé dans la soirée le président de la commission électorale (Céni), Idrissa Said Ben Ahmada. L’ancien militaire putschiste, qui va ainsi rempiler pour un troisième mandat consécutif, a obtenu ce qu’il voulait en étant élu dès le premier tour avec officiellement 33 209 voix, soit 62,97% des suffrages exprimés.Le second chiffre notable de cette élection est celui de la participation : seulement 16,30%, pointe notre envoyé spécial à Moroni, David Baché. Un chiffre très faible, d’autant plus faible et d’autant plus étrange que la Céni avait indiqué dès dimanche soir une première estimation de plus de 60%. (Source : abangui.com)

Rca : Maintien de la paix - Déclaration attribuable au porte-parole du Secrétaire générale

Le Secrétaire général condamne la mort le 15 janvier d'un Casque bleu camerounais de la Mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation en République centrafricaine (Minusca) par engin explosif qui en a blessé cinq autres, dont deux grièvement, à Mbindali, dans la préfecture de l'Ouham-Pendé, au nord-ouest de la ville Paoua. Le Secrétaire général présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et au Gouvernement camerounais. Il souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le Secrétaire général rappelle que les attaques visant les soldats de la paix des Nations Unies peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international. Il appelle les autorités centrafricaines à ne ménager aucun effort pour identifier les auteurs de cette attaque et les traduire rapidement en justice. (source : abangui.com)