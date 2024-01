Congo-Kinshasa: Nomination de l'évêque de Kilwa-Kasenga

Cité du Vatican — Le Saint-Père a nommé évêque du diocèse de Kilwa-Kasenga (République Démocratique du Congo) Mgr Désiré Lenge Mukwenye, jusqu'à présent administrateur diocésain de la même circonscription ecclésiastique.

Mgr Désiré Lenge Mukwenye est né le 2 mars 1966 à Lwanza. Il a étudié la philosophie et la théologie au Grand Séminaire Saint Paul à Kambikila, Lubumbashi. Après une année passée à la paroisse Saint André de Kilwa, il a été ordonné prêtre le 31 juillet 1994.

Il a occupé les postes suivants et a poursuivi ses études : Curé de Saint Charles Lwanga à Lupembe (1994-1998) ; Procureur du diocèse de Lubumbashi (1998-2002) ; Coadjuteur de Sainte Marie de l'Espérance, diocèse de Rome (2003-2008) ; Licencié en Théologie Biblique à l'Université Pontificale Grégorienne de Rome (2003-2008) ; Collaborateur de l'Immaculée Conception et du Saint-Esprit à Torre Annunziata, Archidiocèse de Naples (2008-2011) ; Licence en spiritualité biblique à l'Université Pontificale Grégorienne (2008-2010) ; recherche doctorale à Münster, Allemagne (2011-2012) ; chargé de cours et directeur spirituel au séminaire Saint-Paul de Lubumbashi (2013-2016) ; doctorat en théologie à l'Université Pontificale Grégorienne (2016) ; secrétaire provincial pour la formation et les études (2016-2019) ; vicaire général du diocèse de Kilwa-Kasenga (2018-2021). Depuis 2016, il est recteur de l'Université technologique Katumba Mwanke et professeur au séminaire de Lubumbashi et, depuis 2021, administrateur diocésain de Kilwa-Kasenga.