Comores - L'indéboulonnable Assoumani

Aux Comores, l'ère du colonel Azali Assoumani ne va pas se refermer de sitôt, comme le souhaitent ses adversaires politiques. L'homme fort du pays a été réélu au premier tour avec 62, 67% des voix, mardi 16 janvier 2024, pour un troisième mandat consécutif à la tête de ce pays de l'Afrique australe. Arrivé aux affaires, à la suite d'un coup d'Etat en 1999, ce sexagénaire avait réussi à se faire élire pour la première fois en 2002, s'éclipsant par la suite, pour revenir briguer à nouveau la magistrature suprême en 2016.

Depuis lors, il demeure le seul maitre du pays, comme les urnes l'ont confirmé à l'issue du scrutin présidentiel de dimanche dernier. Tout comme celle de 2019, cette réélection est contestée par l'opposition, regroupée au sein d'une coalition, qui croyait ravir la vedette au président Assoumani. Elle n'a de cesse de crier à la fraude. Des incidents attribués à ses partisans ont même éclaté au lendemain de l'élection. En prenant acte de sa victoire, le chef de l'Etat a appelé les opposants à utiliser les voies légales pour leurs contestations, au lieu de prendre d'assaut les rues.

« La paix, la stabilité et le fair-play doivent prévaloir après l'annonce de ces résultats », leur a-t-il lancé. Mais, il n'est pas évident que ce message passe comme une lettre à la poste, l'opposition accusant le chef de l'Etat de bourrage des urnes en complicité avec l'armée. Assoumani est perçu comme un dictateur dans les rangs des opposants, dont certains ont été jetés en prison ou contraints à l'exil. Un certain réalisme laisse d'ailleurs penser que la contestation de la réélection du président comorien par l'opposition n'aura pas grand effet. En plus de régner en maitre absolu sur le pays, avec un système sociopolitique acquis à sa cause, le président comorien peut compter sur les bons points des observateurs internationaux.

Il n'y a pas de quoi fouetter un chat, à leurs yeux. Exit les problèmes logistiques et les retards à l'ouverture, les observateurs internationaux ont estimé que le scrutin présidentiel aux Comores s'est globalement déroulé de manière libre et transparente. La victoire du président Assoumani, qui ne constitue pas véritablement une surprise, sera confirmée par la Cour suprême, selon toute vraisemblance. Ce qui devrait lui donner les coudées franches pour continuer à diriger le pays jusqu'en 2029. Le chef de l'Etat comorien, qui porte également la casquette de président en exercice de l'Union africaine (UA), devra s'employer à améliorer le quotidien de ses compatriotes.

Le vécu des Comoriens n'est pas rose et Assoumani le sait mieux que quiconque. Sur l'archipel, les populations tirent le diable par la queue, si elles ne l'ont pas arrachée. Elles sont confrontées, entre autres, à des coupures d'eau et d'électricité et à une hausse des produits de première nécessité. 45% de la population vivrait sous le seuil de la pauvreté, ce qui instruit à souhait sur les misères des Comoriens. Le système éducatif et celui de la santé sont lacunaires et méritent des réformes à la hauteur des attentes. Plusieurs défis se dressent donc sur le chemin d'Assoumani dans un tel contexte. Entre autres, il va devoir travailler à rassembler ses compatriotes, plus ou moins divisés et à apporter des solutions à la vie chère, aux délestages et aux coupures d'eau. Le rôle d'un dirigeant est de changer qualitativement la vie des populations et Assoumani ne saurait manquer à cette noble mission.