Afrique: Ce n'est pas le moment d'oublier le Soudan, met en garde la cheffe de l'OIM

La communauté internationale ne doit pas tourner le dos au plus grand mouvement de population au monde au Soudan, a mis en garde la cheffe de l'agence de l'ONU pour les migrations (OIM).

La Directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), Amy Pope, a ainsi appelé la communauté internationale à intensifier ses efforts de financement et à ne pas abandonner les millions de civils qui subissent de plein fouet le conflit qui sévit depuis neuf mois au Soudan.

Répondre aux besoins de la plus grande crise de déplacement au monde

« Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de tout le soutien possible pour continuer à fournir une aide humanitaire vitale et progresser vers la reprise et des solutions à long terme », a déclaré dans un communiqué Amy Pope, la Directrice générale de l'OIM, à la suite de sa récente visite dans l'est du Tchad où elle a pu constater de visu l'impact du conflit sur les personnes déplacées.

Plus de 7,7 millions de personnes ont été forcées de fuir leur foyer au Soudan depuis le début des combats le 15 avril 2023, selon le dernier rapport de l'OIM sur la matrice de suivi des déplacements (DTM) publié hier mardi 16 janvier. Six millions d'entre elles sont déplacées à l'intérieur du Soudan. Dans le même temps, 1,7 million d'autres ont fui à travers les frontières vers le Soudan du Sud, le Tchad, l'Ethiopie, l'Egypte, la République centrafricaine (RCA) et la Libye.

%

Un appel de fonds de 307 millions de dollars en 2024

Plus de 600.000 personnes fuyant la violence se trouvent dans l'est du Tchad. Parmi eux, plus de 136.000 sont des Tchadiens de retour qui vivaient au Soudan mais qui ont été forcés par le conflit de retourner au Tchad, ainsi que des travailleurs migrants d'autres pays et leurs familles.

« Un cessez-le-feu au Soudan est nécessaire de toute urgence pour permettre aux populations de reconstruire leur vie dans la dignité. Nous ne devons pas tourner le dos à la souffrance de millions de personnes touchées par ce conflit dévastateur », a ajouté Mme Pope.

Face à cet afflux important de déplacés et réfugiés, l'OIM a fourni une aide à plus d'un million de personnes au Soudan et dans les pays voisins. Elle a notamment fourni une aide financière à près de 73.000 personnes et facilité le transport de 150.000 d'entre elles vers des lieux sûrs dans les pays voisins.

L'OIM et ses partenaires ont également fourni et continuent de fournir des interventions essentielles en matière de santé, de protection, d'eau, d'assainissement, d'hygiène et d'abris aux personnes rendues vulnérables par le conflit.

Mais pour poursuivre ces efforts en 2024, l'OIM a lancé un appel de 307 millions de dollars pour atteindre 1,2 million de personnes affectées par ce conflit, y compris les déplacés internes, les réfugiés, les rapatriés et les ressortissants de pays tiers.