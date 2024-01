Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - La compagnie Petromal veut développer ses activités au Congo

La délégation de Petromal, conduite par son président directeur général, Ahyas Alhomouz, a présenté ses projets pétrolier et gazier, le 16 janvier, au ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua.

Basée à Abu Dhabi et branche pétrolière et gazière du groupe National Holding, la compagnie Petromal intervient dans l'amont et l'aval pétroliers tout en développant les services à l'industrie par le biais d'investissements directs ou partenariats stratégiques publics privés. L'équipe de Petromal, accompagnée des responsables des finances et du trésor ainsi que du développement des affaires d' ADNOC, est venue au Congo pour explorer les opportunités potentielles de collaboration dans le secteur des hydrocarbures.

Pendant la séance de travail, les deux parties ont discuté de divers domaines d'intérêt mutuel et de coopération. Un pas a été franchi dans le développement des projets envisagés, d'après Eyas Alhomouz, ainsi que la coopération entre les Emirats arabes unis et la République du Congo.

Petromal s'est intéressée depuis quelques années aux projets d'énergies renouvelables aux Émirats arabes unis et en Afrique. La société intervient dans trois unités commerciales distinctes, à savoir l'exploration et la production; les services pétroliers aux Émirats arabes unis, au Moyen-orient et en Afrique du Nord, à travers l'ingénierie des fluides et le forage; et le contracting comprenant le développement de champs pétroliers et gaziers.