Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - 120 étudiants congolais obtiennent la bourse du Brésil

L'ambassade de la République fédérale du Brésil a organisé, le 17 janvier, à Brazzaville une cérémonie de remise des lettres de présentation aux étudiants congolais bénéficiaires de la bourse scolaire dans ce pays.

Au total, cent vingt jeunes étudiants congolais ont été sélectionnés pour aller poursuivre leurs études dans les universités du Brésil dans différentes filières : médecine, information, relations publiques, ingénierie, comptabilité et autres. L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme d'études dénommé PEC-G (Programme étudiants-convention de graduation) des bourses d'études offertes par le gouvernement brésilien.

Cette année, hormis les étudiants qui ont été sélectionnées, l'ambassade a expliqué qu'un autre candidat bénéficiaire d'une bourse particulière s'est ajouté. Ainsi, ils sont au total cent vingt et un étudiants congolais qui iront poursuivre leur cursus scolaire au Brésil. « C'est une grande fierté pour nous car nous occupons le premier rang en nombre de candidats en Afrique.

Pour aller étudier dans un pays étranger dont on ne connaît pas la langue, il faut avoir un esprit aventurier. C'est la première caractéristique louable que possèdent nos étudiants ici présents. Ils ont sûrement le courage et la confiance en eux même, et sont en phase de maturité, laissant la jeunesse pour devenir des hommes et des femmes adultes, tout en étant encore jeunes », a déclaré l'ambassadeur du Brésil au Congo, Renatos Soares Menezes.

« Chers parents, vos enfants reviendront au Congo comme des professionnels, prêts à occuper des fonctions de responsabilités pour le bien-être de leurs familles et de leur nation. Je vous souhaite une très bonne chance et une bonne continuation au Brésil », a ajouté le diplomate brésilien.

De son côté, le secrétaire général adjoint au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Adrien Tsioula, chef de département Europe-Amérique, a remercié la République fédérale du Brésil pour cette initiative qui, selon lui, « témoigne de la densité des relations d'amitié et de coopération entre le Congo et le Brésil ». En outre, il a exhorté les étudiants congolais « au respect des lois du pays d'accueil ».

Accompagnés de leurs parents à la cérémonie de remise des lettres de présentation, les étudiants bénéficiaires de la bourse d'études ont remercié les gouvernements congolais et brésilien. « Nous louons vivement l'initiative et remercions le gouvernement brésilien pour cette offre aux étudiants congolais que nous sommes. Nos remerciements aussi à l'endroit du gouvernement de la République du Congo pour avoir accepté de signer cet accord de coopération éducationnelle, culturelle et scientifique qui existe entre les deux pays », a déclaré l'un des étudiants, au nom de ses collègues.

L'ambassade de la République fédérale du Brésil a expliqué que le PEC-G et le PEC-PG sont des programmes d'étude offerts par le gouvernement brésilien dans le cadre de l'accord culturel, scientifique et technologique signé entre le Brésil et le Congo. Ils offrent l'opportunité aux jeunes étudiants congolais de faire des cours de graduation gratuits dans les différentes universités du pays.