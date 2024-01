Afrique: CAN2023/ Youssef Msakni ( Capitaine de la Tunisie) - « On ne baisse pas les bras malgré cette défaite face à la Namibie »

Youssef Msakni, le capitaine de l'équipe de la Tunisie qui a honoré, hier, face à la Namibie, son centième matchs avec les Aigles de Carthage, ne perd pas espoir de se qualifier pour le deuxième tour de la CAN2023.

Youssef, vous avez perdu face à la Namibie, c'est un revers inattendu, n'est-ce- pas ?

Effectivement, on voulait débuter par un succès durant ce tournoi. Toutefois, on est complètement passé à coté de notre sujet. En première période, nous n'avons pas été à la hauteur, contrairement à la deuxième mi- temps ou nous avions créé des situations de buts, mais malheureusement, on failli dans le dernier geste. Derrière, nous avons été punis par cette équipe de la Namibie qui a su nous surprendre.

Sincèrement, comment expliquez- vous cette défaite face à une équipe considérée comme le petit poucet du groupe E ?

Je ne sais pas quoi vous dire et comment expliquez ce qui nous a arrivé dans la mesure où on était dans un moment fort dans cette partie et nous avons raté plus de cinq occasions franches. Dommage qu'on a encaissé derrière. Nous n'avons pas baissé les bras en continuant à pousser pour chercher ce but égalisateur, mais en vain.

Vous êtes déjà dos au mur après la victoire du Mali face à l'Afrique du sud ?

Il reste encore deux matches et six points à prendre, nous allons tout faire pour les gagner ces deux rencontres. Je pense même qu'on peut espérer terminer premier dans notre groupe, mais il faut vraiment qu'on hisse notre niveau de jeu, si on veut terminer en force cette phase de groupes.

En tant que capitaine, quel message pourrirez vous passez à vos coéquipiers ?

Si on veut gagner notre prochain match, on devrait l'aborder avec un état d'esprit différent. C'est une évidence. Je pense que notre équipe est très consciente. Dans ce genre de situation ou nous sommes dos au mur, ils savent qu'on est dans l'obligation de réagir positivement.