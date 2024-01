Afrique: CAN 2023 / Yoane Wissa (RD Congo) - « Nous aurions pu gagner la partie »

interview

Match nul (1-1) frustrant entre la RD Congo et la Zambie. Alors qu'ils ont dominé la partie du début jusqu'à la fin, les Léopards n'ont pu faire mieux que décrocher un point contre les Chipolopolo Boyz, alors qu'ils avaient la possibilité de gagner la rencontre. Présent en conférence de presse, Yoane Wissa n'a pas caché sa déception, tout en rappelant que l'équipe doit maintenant se concentrer sur la prochaine rencontre qui se jouera contre le Maroc dimanche prochain. Ses propos ont été recueillis par Dounia Mesli, envoyée spéciale d'Africa Top Sports à San Pedro.

Journaliste : Êtes-vous satisfait de la performance de votre équipe ce soir ?

Oui et non, parce que je pense qu'on peut jouer le match mieux que ça, avec un peu plus de sang-froid, nous aurions pu gagner la partie. C'est dommage ce soir. Je suis assez frustré.

On a vu que vous aviez un jeu assez ambitieux. Vous avez proposé quelque chose ce soir. Dans quelle mesure pensez-vous que Sébastien Desabre est là pour quelque chose ? Que vous apporte-t-il dans cette envie de jouer ?

Confiance. Il nous donne beaucoup de confiance. Il nous donne beaucoup de liberté. Je pense que c'est ce qui fait la différence. Maintenant, le beau jeu ne sert à rien quand on veut gagner. C'est vrai que parfois on peut jouer plus directement. Mais c'est notre jeu, c'est notre façon de jouer. Il va falloir s'adapter à cela. Je pense que le coach nous dira qu'il faudra être un peu plus efficace la prochaine fois. Mais nous avons suffisamment de liberté et c'est ce qui fait la différence.

Yoann, tu as eu suffisamment d'occasions pour mener et gagner le match. Mais tu n'as pas marqué. Avez-vous un sentiment de regret ? Et puis votre performance personnelle, les occasions que vous avez souvent manquées, c'est un manque de confiance ou quoi ?

Non, je pense qu'à chaque fois, nous avons fait de notre mieux pour marquer. Mais il faut du succès. À un moment donné, quand je touche le poteau devant la ligne, j'essaye de faire la passe devant le poteau de but. Je pense que nous sommes tous altruistes. Nous n'avons pas eu toutes nos occasions, mais c'est plutôt positif. Cela signifie que tout le monde recherche des opportunités. Maintenant, nous devons marquer. Nous avons dominé le match du début à la fin, nous n'avons pas gagné, mais c'est un bon aperçu pour l'avenir.

Avez-vous sous-estimé la Zambie, sachant que votre équipe compte plus de joueurs expérimentés que la leur ? Pensez-vous que vous vous êtes rendu la vie très difficile avant le prochain match ?

Non non Non. Aucune équipe n'est sous-estimée. Nous avons bien joué, nous avons fait preuve de respect envers tout le monde. Maintenant, nous devons nous concentrer sur la prochaine fois. Nous avons eu beaucoup de situations. Vous voyez qu'ils n'ont presque rien. La prochaine fois, j'espère que ce sera mieux. Mais aucune équipe n'est meilleure qu'une autre, si on met tout sur le terrain.