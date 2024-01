Sénégal: Secteur postal - Un chiffre d'affaire de 255.113.352 FCFA réalisé

Le rapport de l'Observatoire du secteur postal sur les années 2020, 2021 et 2022 a révélé que le secteur postal a réalisé un chiffre d'affaire de 255.113.352 FCFA en 2022. Ce document a été présenté lors du Forum d'échange et de partage avec les professionnels des médias, organisé par l'ARTP, en partenariat avec la CJRS, du 5 au 18 janvier. Concernant les points d'accès, c'est-à-dire les boîtes aux lettres mises à la disposition du public, le nombre s'élève à 420 établissements postaux répartis entre Dakar (47%) et les autres centres régionaux du pays (53%).

En 2022, le chiffre d'affaire du secteur postal au Sénégal s'élève à 255.113.352 FCFA ; soit une augmentation de 17.161.632 FCFA ou une hausse de 7%. C'est ce qui ressort du rapport de l'observatoire du secteur postal sur les années 2020, 2021 et 2022 qui a été présenté lors du Forum d'échange et de partage avec les professionnels des médias, organisé par l'ARTP en partenariat avec la CJRS. Pour les revenus du marché national, on constate une progression permanente avec respectivement : 169.419.992 FCFA, 237.951.720 FCFA, 255.113.352 FCFA pour les années 2020, 2021 et 2022.

Selon le rapport, en 2022, le nombre de points d'accès s'élève à 420 établissements postaux répartis entre Dakar (47%) et les autres centres régionaux du pays (53%). Dès lors, on constate une augmentation de 6,45% du nombre de points d'accès en 2021 et de 1,94% en 2022, durant cette période post-Covid. Ces points d'accès sont des installations physiques notamment les boîtes aux lettres mises à la disposition du public, soit sur la voie publique soit dans les locaux d'un prestataire, où les envois postaux peuvent être confiés par des clients au réseau postal public.

%

«Sur le territoire national, l'opérateur historique la SN La Poste et DHL totalisent à eux deux le plus grand nombre de points d'accès ; soit 87%, respectivement répartis entre 196 et 168 bureaux. DHL est beaucoup plus présent à Dakar, contrairement au groupe SN La Poste, avec plusieurs points d'accès dans les autres régions. A Dakar la SN La Poste dispose de 28 points d'accès et DHL en détient 151. Les autres régions, la SN La Poste a 168 bureaux et DHL en a 17. L'opérateur Rapidos en compte 15 au total», lit-on dans le document.

Les revenus générés par les envois nationaux, compris entre 500g et 2kg, sont estimés à 785.163.992 FCFA en 2021 et 1.343.987.417 FCFA en 2022 ; soit une hausse de 71%. En 2021, les revenus générés par les envois internationaux, compris entre 500g et 2kg, sont estimés à 547.358.176 FCFA pour passer à 2.283.716.720 FCFA ; soit une hausse de 317% en 2022. Les revenus globaux (nationaux et internationaux) pour la même catégorie sont de 1.332.522.168 en 2021 et de 3.627.704.157 FCFA en 2022 ; soit une hausse de 172%.

En 2021, les revenus générés par les envois de colis nationaux de 2 à 20kg sont estimés à 442.313.376 FCFA et ceux de 2022 à 380.935.281 FCFA ; soit une baisse 14%. Pour les envois internationaux, les revenus s'élèvent à 1.618.578.634 FCFA en 2021 et à 2.033.636.434 FCFA en 2022, soit une hausse de 87%. En 2021, les revenus générés par les envois nationaux de colis supérieurs à 20kg sont estimés à 270.734.827 FCFA et en 2022 à 265.224.000 FCFA, soit une baisse de 2%.

Suivant toujours le rapport, aux termes de l'exercice de l'année 2022, les investissements des opérateurs postaux sont estimés à plus de 485.243.865 FCFA contrairement à l'année 2021 ou les investissements étaient de 316.716.709 FCFA, soit une hausse 53,21%.