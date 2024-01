Sénégal: Histoire des duels Sénégal-Cameroun en CAN - Quand le Cameroun dominait le Sénégal...

Sur 11 rencontres, le Sénégal est parvenu à coiffer le Cameroun à 5 reprises contre 4 toutes compétitions confondues. Sauf qu'en Coupe d'Afrique, c'est le Cameroun qui domine. Ainsi, le choc des Lions entre le Sénégal et le Cameroun de ce vendredi apportera son chapitre dans l'historique.

Ce choc, attendu entre deux nations ce vendredi, restera une page importante dans l'histoire du football africain. Alors que le Cameroun cherchera à assoir sa domination en Can, le Sénégal voudra mettre fin à cette dictature camerounaise. Car en phase finale de Can, le Cameroun arrive souvent à dompter le Sénégal. Sur quatre rencontres, les poulains de Song ont remporté les trois contre une défaite.

Le véritable grand chapitre de leur duel sur la scène africaine a été ouvert lors de la Can-1990 disputée en Algérie. Match remporté par le Sénégal (2-1). Après la grande désillusion de Caire 1986 et le retour manqué deux ans après pour l'édition en 1988 au Maroc, l'équipe du Sénégal était revenue avec des grandes ambitions de trophée. Sous la houlette de Claude Le Roy, champion en titre avec le Cameroun, le Sénégal était tombé dans la poule B. La bande à Jules François Bocandé avait créé la sensation au Stade d'Annaba en faisant tomber le Cameroun 2 à 1. Mamadou Mariem Diallo (44e) et Moussa Ndao (55e) avaient marqué pour le Sénégal.

Un succès retentissant qui propulse les coéquipiers de Souleymane Sanneh, Cheikh Seck et Roger Mendy en demi-finale où ils seront éliminés par l'Algérie.

Camerounais et Sénégalais ne se lâchaient plus puisqu'ils scelleront leurs retrouvailles deux ans plus tard lors de cette Can organisée au Sénégal en 1992. Obligés de se relancer au sortir d'une surprenante et amère défaite face au Nigeria de Stephen Keshi, les Lions avaient fini 2e de leur poule. Mais c'est juste pour croiser encore la route des Indomptables. Face à la formation camerounaise revancharde et leader de son groupe, les Lions du Sénégal ont été poignardés par Ernest Ebongué, entré en cours de jeu. Un but qui a suffi au bonheur du Cameroun (1-0) qui en passant élimine le Sénégal de sa Can. Dégâts collatéraux : Claude Le Roy est limogé à la fin de cette 18e édition de Coupe d'Afrique

Les deux nations ne se retrouveront que dix ans après lors de la Can-2002 au Mali. Constellée par une génération de joueurs évoluant en Europe, le Sénégal a fière allure lors de cette Can malienne. Après un parcours sans encombre, Camerounais et Sénégalais se retrouvent à la grande finale de la compétition. Après les 90 minutes du temps règlementaire d'une finale âprement disputée, il a fallu recourir et la séance des tirs au but pour départager les deux équipes. Cette fois encore, le Sénégal est contraint de différer ses ambitions de titre. Alors que le Cameroun accrochait son 2e titre de suite et le 3e de son histoire.

L'autre match emblématique est celui des quarts de finale de la Can-2017. Comme lors de la finale 2002 au Mali, le Sénégal s'est fracassé contre le Cameroun. Au terme d'un match étouffant. Sans plusieurs de ses cadres, le Cameroun affronte le Sénégal à Franceville au Gabon. Dominateurs sur l'ensemble du match, le Sénégal sous la direction de Aliou Cissé n'arrive pas à trouver la faille. Après 120 minutes de jeu et un 0-0, le Cameroun remporte encore le match, lors de la séance des tirs au but (5-4).

Avant leur rendez-vous au sommet lors de la prochaine Can ce vendredi, le Sénégal et le Cameroun ont répété leurs gammes lors d'un ultime duel de Lions au stade Bollaert de Lens. A l'arrivée, une courte victoire des champions d'Afrique en titre avec cet unique but de Sadio Mané sur penalty après un accrochage dans la surface (1-0, 34e).

L'histoire révèle que ces deux Grands d'Afrique se sont jusqu'ici mesurées à 11 reprises. En dehors de quatre matchs livrés dans le cadre des phases finales de la Can en 1990, 1992, 2002 et 2017, les deux nations se sont croisées lors des qualifications de la Coupe d'Afrique à deux reprises. Et quatre en amicale. Sur ces 11 rencontres, deux se sont terminées par des matchs nuls. Le Sénégal a toutefois remporté les cinq confrontations et le Cameroun quatre.

Coupe d'Afrique des Nations :

6 mars 1990 : Sénégal Cameroun (2-1)

19 janvier 1992 : Cameroun-Sénégal (1- 0)

10 février 2002 : Cameroun -Sénégal (0- 0; Tirs au but : 3-2 en faveur du Cameroun)

28 janvier 2017 : Cameroun-Sénégal (0-0 Tirs au but : 5-4 en faveur du Cameroun)

Qualifications en Coupe d'Afrique:

26 mars 2011 : Sénégal Cameroun (1-0)

4 juin 2011 : Cameroun Sénégal (0-0)

Matchs amicaux

11 avril 1963 : Sénégal Cameroun (1-0)

24 janvier 1969 : Sénégal Cameroun (3-2)

13 janvier 2000 : Sénégal Cameroun (0-0)

9 février 2005 : Cameroun Sénégal (1-0)

16 octobre 2023- Sénégal- Cameroun (1-0)