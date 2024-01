Maroc: L'élection du Maroc à la tête du CDH de l'ONU témoigne de ses réalisations en matière de respect et de promotion des droits humains (MAE jordanien)

Amman — L'élection du Maroc à la présidence du Conseil des Droits de l'Homme des Nations-Unies reflète la haute considération dont jouit le Royaume à l'international pour ses réalisations accomplies en matière de respect et de promotion des droits de l'Homme et des valeurs de tolérance et de coexistence, a indiqué, mercredi, le ministère jordanien des Affaires étrangères et des expatriés.

La Jordanie salue l'élection du Royaume frère du Maroc à la tête du Conseil des Droits de l'Homme des Nations-Unies pour l'année 2024, chose qui traduit la considération dont il jouit à l'international en matière de respect et de promotion des droits humains et des valeurs de tolérance et de coexistence pacifique, a indiqué le porte-parole du ministère, Soufiane Salman Al-Qudah.

Le Royaume Hachémite apprécie les efforts constants déployés par le Maroc frère en faveur de la promotion et la protection des droits de l'Homme, ainsi que les efforts diplomatiques et juridiques qu'il déploie sur les scènes régionale et internationale, a-t-il ajouté dans un communiqué.

Tout en félicitant le Maroc pour cette élection, la Jordanie exprime sa confiance quant à la capacité du Royaume à mener à bien sa mission à la tête de cette instance intergouvernementale.

Le Royaume Hachémite apporte tout son soutien au Maroc pour la réalisation de ses objectifs de promotion et de protection des droits de l'Homme dans le monde, conclut le communiqué.

Le Maroc a été élu à la présidence du Conseil des Droits de l'Homme des Nations-Unies pour l'année 2024, lors d'un vote tenu le 10 janvier à Genève.

Sur les 47 membres du Conseil, 30 ont appuyé la candidature du Maroc face à celle de l'Afrique du Sud, qui n'a recueilli que 17 votes.