Cote d'Ivoire: Basilique de Yamoussoukro - Un Haut lieu de spiritualité et fleuron du tourisme ivoirien

Même celui qui n'a jamais foulé le sol de Yamoussoukro a déjà entendu parler de la Basilique Notre-Dame-de-la-Paix. Rien à voir avec celle de Rome. Sa fameuse coupole surmontée d'une croix est visible à des kilomètres à la ronde. Véritable chef-d'oeuvre architectural qui allie beauté et élégance, cet édifice est un lieu fervent de la foi catholique, mais aussi un haut lieu touristique qui mérite le détour.

YAMOUSSOUKRO - Que serait Yamoussoukro sans sa basilique ? Sans doute une gigantesque ville sans âme. Parce qu'à Yakro, ce gigantesque édifice religieux constitue l'emblème de la ville. Imposante, majestueuse, la Basilique, du haut de ses 158 mètres, est omniprésente. Comme une ombre, elle vous suit partout. Des quatre coins de la ville, impossible de la manquer. À l'est comme à l'ouest, au nord comme au sud, son immense dôme s'impose.

Ce bâtiment pharaonique est un véritable joyau architectural réalisé par l'architecte ivoiro-libanais Pierre Fakhoury. Vue du dehors, cette oeuvre immense et surréaliste est tout simplement magnifique. Elle est encore plus impressionnante de l'intérieur.

Ouverte tous les jours, de 8 à 17 heures, la Basilique se visite en compagnie d'un guide. Et il faut débourser 2000 FCfa pour découvrir ses charmes, ses secrets. C'est le tarif pour les étrangers. Pour les Ivoiriens, l'entrée est à 1000 FCfa. Si vous avez par-devers vous un appareil photo, il faut rajouter 5000 FCfa.

%

Une fois le portail franchi, le visiteur est accueilli par des jardins verdoyants, avec ses arbustes et fleurs. Pour atteindre le parvis de la Basilique, il faut emprunter une allée de plus d'un kilomètre, recouverte de marbre importé d'Italie, d'Espagne et du Portugal. Véritable chef-d'oeuvre architectural qui allie beauté et élégance, la Basilique est bâtie sur une superficie de 130 hectares, informe notre guide du jour, Kouassi Fulgence. Quatre chapelles dédiées aux quatre Évangélistes (Paul, Jean, Mathieu et Pierre) attirent forcément l'attention.

Difficile de ne pas être subjugué par la beauté de l'édifice. À l'intérieur, c'est un véritable récital artistique, esthétique. «La Basilique est la propriété du Vatican. C'est un don du président Félix Houphouët-Boigny. C'est la plus haute basilique du monde et son dôme est surmonté d'une croix en or massif», précise notre guide. «J'ai pu visiter la Basilique Saint-Pierre de Rome. Je puis vous assurer que celle de Yamoussoukro n'est pas une copie. Notre basilique est ronde contrairement à celle de Rome », ajoute Kouassi Fulgence.

La construction de la Basilique a démarré en 1986 et s'est terminée en 1989. Elle a été consacrée par le Pape Jean-Paul II, le 10 septembre 1990. «Cette Basilique a deux vocations : religieuse et touristique. C'est d'abord un fervent lieu de la foi ; les chrétiens viennent y prier. Chaque dimanche, il y a une messe qui accueille 2000 à 3000 fidèles entre 10 et 12 heures. Le samedi, elle se tient à 18 heures. Il y a aussi une messe quotidienne à 12h30.

La Basilique est ensuite un lieu touristique incontournable pour ceux qui visitent la Côte d'Ivoire», fait savoir Kouassi Fulgence. Au fil des ans, ce haut lieu de spiritualité est devenu un fleuron du tourisme ivoirien. Selon le guide, une forte affluence est notée lors des vacances, des congés de Noël avec une fréquentation moyenne de 500 visiteurs par jour.

À Yakro, on est charmé par la grandeur et l'élégance de la Basilique, dont la capacité d'accueil est de 18.000 fidèles, dont 7.000 places assises, selon le guide.

La grande salle, note-t-il, est dotée d'un système acoustique bien travaillé. Les sièges sont couplés d'un ensemble acoustique qui évite les réverbérations. Ils sont aussi dotés d'un système de climatisation intégré.

À l'intérieur, des merveilles

En pénétrant dans la Basilique, votre regard est automatiquement attiré par les splendides vitraux disposés tout autour, inondant les lieux de lumières. Ils symbolisent différents thèmes : Pâques, la fête des Rameaux, la Vierge Marie. L'une des baies immortalise le président Félix Houphouët-Boigny, l'architecte Pierre Fakhoury. Selon le guide, c'est un tableau signature pour immortaliser le bâtisseur. Au sommet du dôme s'étale un superbe vitrail représentant une colombe de 7 m de long. «Cette colombe symbolise le Saint-Esprit.

Ici, chaque image revêt un sens, une symbolique religieuse, comme une catéchèse», explique-t-il, non sans préciser que ces 24 baies sont dotées de 22 portes qui s'ouvrent lors des grandes cérémonies. Leur beauté ne laisse pas indifférent le visiteur. Du grand art. Ce travail monumental a nécessité, selon le guide, plus de 8000 mètres carrés de vitraux et 7000 nuances de couleurs. Douze colonnes ioniques, représentant les douze apôtres du Christ, soutiennent l'édifice. À en croire Kouassi, elles comportent en leur sein, «six escaliers et quatre ascenseurs qui permettent d'atteindre le déambulatoire des Apôtres et les terrasses».

Tout au centre de la Basilique, sous la coupole, est suspendue une croix dorée de 2,5 mètres qui pèse 250 kg. «Elle est supportée par deux fils en acier inoxydable qui peut supporter un poids de 250 kg», nous apprend Kouassi Fulgence. La gestion de la Basilique, souligne-t-il, est confiée aux Pères de la société de l'Apostolat catholique. Le Père Franck Sylvestre Allatin en est l'actuel recteur.

La Basilique est dotée de 2400 projecteurs d'une puissance extraordinaire qui, une fois allumés la nuit, permettent, selon Kouassi Fulgence, d'admirer de loin l'édifice. Ces projecteurs, renseigne-t-il, sont allumés lors des veillées pascales et de grands évènements. Ce n'est pas pour rien qu'en 1989, le livre Guinness des records l'a reconnu comme le plus grand édifice religieux chrétien au monde.