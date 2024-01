Afrique: CAN-2023/Equipe nationale - Le Burkina Faso en ligne de mire

Bouaké (Côte d'Ivoire) - — Après avoir raté la première marche à la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024), en se faisant tenir en échec lundi par l'Angola (1-1), l'équipe algérienne de football est désormais focus sur le match important face au Burkina Faso, samedi au stade de la Paix à Bouaké (15h00, algérienne), à l'occasion de la 2e journée (Gr.D).

Dans un scénario identique à la précédente CAN-2021 au Cameroun (accrochés d'entrée par la Sierra-Leone 0-0), les Verts sont déjà sous pression et devront absolument réagir face aux 'Etalons', vainqueurs mardi sur le fil face à la Mauritanie (1-0), grâce à un but sur penalty de Bertrand Traoré dans le temps additionnel (90e+5).

Après la frustration née du nul concédé face aux 'Palancas Negras', les coéquipiers de Youcef Atal se sont projetés vers la préparation effective de leur choc face aux Burkinabès, considéré comme le rendez-vous le plus attendu du groupe D.

"Nous devons maintenant tourner la page de l'Angola, qui fait désormais partie du passé, et se projeter sur le match important face au Burkina Faso qu'on doit absolument gagner. Je suis persuadé que les joueurs vont pouvoir réagir et se remettre en question pour le match de samedi. Trébucher d'entrée peut arriver à n'importe quelle équipe ", a indiqué le président de la Fédération algérienne (FAF) Walid Sadi mardi à l'APS.

Au lendemain de leur match face aux Angolais, les joueurs algériens ont repris mardi le chemin des entraînements au Lycée classique à Bouaké. Les onze titulaires face à l'Angola, se sont contentés d'une série d'étirements et d'exercices de récupération, alors que le reste du groupe a suivi un entraînement méthodiquement adapté au nombre, avec au menu des oppositions organisées sous divers formats.

De son côté, le sélectionneur national Djamel Belmadi, accompagné du capitaine Riyad Mahrez et le défenseur Aïssa Mandi, s'est déplacé au stade de Bouaké pour assister au match Burkina Faso-Mauritanie, une manière d'avoir une idée sur ses deux prochains adversaires.

Belmadi impose le black-out

Le coach national a opté pour la discrétion, en travaillant loin des regards, et décréter le black-out, à trois jours du match déjà décisif face au Burkina Faso.

Loin des caméras, Belmadi a préféré s'isoler avec ses joueurs, en imposant le huis clos mardi à l'occasion de la séance de la reprise, en plus de celle prévue ce mercredi à partir de 14h00 (heure locale).

L'Algérie est la seule sélection du groupe D qui a décidé d'instaurer le huis clos, puisque les séances d'entraînements des trois autres équipes, prévues ce mercredi seront partiellement ouvertes pendant 15 minutes (Burkina Faso et Angola), ou ouverte dans son intégralité (Mauritanie).

Désormais, les enseignements de la contre-performance contre l'Angola tirés, il faudrait se remettre en question et se concentrer sur le rendez-vous face au Burkina Faso. Un match capital que Belmadi compte bien préparer, l'adversaire étant d'un autre calibre que l'Angola face auxquels les Algériens ont souffert, notamment en seconde période.

Belmadi a pu s'arrêter sur les points forts et faibles du Burkina Faso, qu'il a pu voir à l'oeuvre face aux 'Mourabitounes'. En présence de joueurs talentueux, les 'Etalons' seront certainement un sérieux client pour l'Algérie. Même s'ils ont souffert pour gagner face à une courageuse équipe mauritanienne, les Burkinabès ont fait preuve d'un grand réalisme. Les Verts sont d'ores et déjà avertis.

Au terme de la première journée, la Burkina Faso occupe la tête du classement avec 3 points, suivi de l'Algérie et de l'Angola qui comptent 1 point chacun, alors que la Mauritanie ferme la marche avec 0 point.

Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront aux huitièmes de finale de la CAN-2023.

Déclarations des "Etalons" en zone mixte

- Stéphane Aziz Ki (milieu de terrain): " D'abord, je suis très content et fier d'avoir joué mon premier match en phase finale d'une CAN face à la Mauritanie (1-0), c'est mon premier tournoi majeur avec le Burkina, avoir les trois points c'est le plus important. Nous préparons le match face à l'Algérie dans le calme et la sérénité, le moral est gonflé à bloc. Nous composons un groupe soudé, plutôt que des individualités, c'est ce qui fait notre force. Face aux Mauritaniens, on s'est battu du début jusqu'à la fin, nous avons cru jusqu'au bout, chose qui nous a permis de marquer le but de la victoire. On sera très motivés face à l'Algérie pour aller chercher cette deuxième victoire, synonyme de qualification. Nous ne focalisons par sur l'adversaire, mais sur nous-mêmes. Certes, nous avons une idée sur l'équipe algérienne, ses atouts et ses faiblesses, mais ce qui importe le plus c'est notre équipe. Nous devons améliorer la finition et être plus tueurs devant les buts".

- Ibrahim Blati Touré (milieu de terrain): "Je suis né en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'engouement, la famille, c'est encore plus motivant. Nous allons affronter une très belle équipe d'Algérie, d'où la nécessité de redoubler d'efforts. On doit respecter notre adversaire, mais pas trop non plus. Il faut que tout le monde sache que le Burkina Faso est aussi une grande nation de football. On va aborder ce match calmement et sereinement, avec un ascendant psychologique important suite à la victoire décrochée face à la Mauritanie. Nous devons gagner, prendre les devants, et se qualifier aux 1/8es de finale. Ce rendez-vous n'est pas forcément décisif mais il est important".

- Alain Traoré (médecin de l'équipe): "Au niveau de l'infirmerie, nous sommes à 0 blessé, c'est une bonne chose pour nous. Il y a eu quelques bobos hier face à la Mauritanie, à l'image d'Adama Guira qui a eu une mauvaise réception sur son genou, il s'est contenté aujourd'hui du vélo et de cardio training, mais il sera disponible samedi. Dango Ouattara (ailier droit, NDLR) va très bien, tous les tests passés sont concluants, on doit aller crescendo avec lui, il sera apte pour l'Algérie. L'ensemble des joueurs sont prêts pour le jour J".