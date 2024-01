Algérie/Burkina Faso: CAN/Burkina Faso - 'Enchaîner face à l'Algérie pour passer en 1/8es de finale'

BOUAKE (Côte d'Ivoire) - L'attaquant et capitaine de l'équipe burkinabè de football, Bertrand Traoré a déclaré que les "Etalons" ambitionnaient de s'imposer samedi face à l'Algérie au stade de la Paix à Bouaké (15h00, algérienne), pour valider leur billet aux 1/8es de finale de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d'Ivoire (13 janvier- 11 février).

"Même si nous avons bien entamé ce tournoi, ça ne change rien dans la manière d'aborder notre prochain match face à l'Algérie. Notre objectif est de se qualifier rapidement au prochain tour et pour pouvoir le faire, il nous faut inéluctablement un succès face aux Algériens. On voulait coûte que coûte gagner ce premier match, on va se préparer en conséquence pour essayer d'aller chercher un deuxième succès", a affirmé le sociétaire d'Aston Villa (Premier league anglaise), mardi en zone mixte.

Le leader de l'attaque des "Etalons" (28 ans) s'exprimait aux médias à l'issue de la victoire, acquise dans la douleur, face à la Mauritanie (1-0). Entré en cours de jeu en seconde période (73e), Traoré a délivré les siens en inscrivant l'unique but sur penalty dans le temps additionnel (90e+6). De son côté, la sélection algérienne a été tenue en échec d'entrée lundi par l'Angola (1-1).

"On avait à coeur de bien entamer cette compétition, j'espère que cette première victoire nous permettra de monter au fur à mesure en puissance. Le Burkina Faso a souvent débuté fort à la CAN. Lors de la précédente édition en 2021 au Cameroun, nous avons réalisé un gros match d'ouverture face au pays hôte, mais nous avons perdu (2-1, NDLR), cela nous a boostés pour la suite du tournoi. Le succès face à la Mauritanie va encore nous booster", a-t-il ajouté.

%

Un moment incertain pour cette CAN pour cause de blessure aux ischio-jambiers contractée en novembre dernier, le joueur vedette du Burkina Faso est revenu de loin pour finalement figurer parmi les joueurs convoqués par le sélectionneur français Hubert Velud.

"Je ne suis pas en mesure de dire si je serai titulaire face à l'Algérie ou non, c'est tôt d'en parler. On verra avec le staff technique, le préparateur physique et le kinésithérapeute, mais le plus important pour moi c'est de toujours répondre présent que ce soit pour 10 minutes ou 90 minutes, être prêt physiquement et mentalement pour aider mes partenaires", a-t-il assuré.

Enfin, concernant l'objectif du Burkina Faso à l'occasion de sa 13e participation à la CAN, l'ancien joueur de l'Olympique Lyon (France) a indiqué que ses coéquipiers comptaient aller jusqu'au bout du tournoi.

"Il est temps pour le Burkina Faso de viser plus haut. Nous avons déjà joué une finale (2013), terminer troisièmes (2017), et quatrièmes (1998 et 2021). Pour faire mieux en Côte d'Ivoire, il faudra aller jusqu'au bout, c'est ce qu'on va essayer de faire", a-t-il conclu.

Au terme de la première journée, la Burkina Faso occupe la tête du classement du groupe D avec 3 points, suivi par l'Algérie et l'Angola qui comptent 1 point chacun, alors que la Mauritanie ferme la marche avec 0 point.

Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront aux huitièmes de finale de la CAN-2023.