Algérie: Bordj Bou Arreridj - L'ambassadrice US en Algérie souligne l'importance de renforcer le partenariat entre l'Algérie et les Etats-Unis

Bordj Bou Arreridj — L'ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, a souligné, mercredi à Bordj Bou Arreridj, l'importance de renforcer le partenariat entre les institutions algériennes et américaines.

Mme Moore Aubin a indiqué, dans une déclaration aux médias, en marge de sa visite du monument archéologique et historique Bordj El-Mokrani, au chef-lieu de wilaya, que sa visite à Bordj Bou Arreridj s'inscrit "dans le cadre du renforcement des relations économiques unissant les deux pays".

Elle a ajouté que cette visite s'inscrit également dans le cadre d'un "programme de travail prévoyant la visite de plusieurs wilayas, en Algérie, pour étudier d'autres perspectives de coopération et trouver les moyens d'enrichir le partenariat économique, notamment dans le domaine agricole, plus particulièrement dans la filière bovine et la production laitière".

Au cours d'une rencontre avec le recteur de l'université Bachir El-Ibrahimi, Bouazza Boudersaya, en présence de professeurs et d'étudiants, les entretiens ont porté sur "les moyens d'élargir les termes de l'accord de partenariat entre l'université de Bordj Bou Arreridj et l'université de l'Oklahoma, dans l'optique d'y inclure toutes les disciplines dans le cadre du renforcement de la recherche scientifique et de l'échange d'expériences et d'expertises, et aussi pour développer des programmes d'enseignement en anglais au niveau de toutes les universités algériennes".

La même diplomate a également tenu une séance de travail avec le chef de l'exécutif local, Kamel Nouicer, le secrétaire général de la chambre de l'agriculture, Khelifa Bouaouina, et le président de la chambre de commerce et d'industrie "Biban", Radjah Belouahri, autour des opportunités de coopération et de partenariat entre les entreprises activant dans la wilaya dans divers secteurs et des entreprises américaines.

Mme Moore Aubin a aussi visité plusieurs sites dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, à l'image du village archéologique de Kolea, dans la commune de Bordj Zemmoura, où elle a déclaré que la wilaya "regorge de monuments archéologiques et historiques" qu'elle a décrit comme un "héritage merveilleux".