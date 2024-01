Algérie: Appel à consolider les efforts déployés au service de la langue arabe

SIDI BEL ABBES — Le président du Haut Conseil de la Langue Arabe (HCLA) Salah Belaid a appelé, mercredi depuis Sidi Bel Abbes à consolider les efforts déployés au service de la langue arabe, à travers la coordination du travail entre l'université et les établissements scolaires.

Intervenant à l'occasion de la clôture du mois de la langue arabe (18 décembre-18 janvier), organisé sous le slogan "l'arabe, langue de la poésie et des arts", le même responsable a mis l'accent sur la nécessité de coordonner les efforts entre l'université comme productrice d'idées et les établissements scolaires, à travers les passerelles d'échange de connaissances au service de la langue arabe et renforcer son utilisation dans les différentes sciences.

Il a, en outre, insisté sur l'importance d'encourager la lecture et l'écriture chez les générations, en vue de renforcer leurs connaissances dans cette langue qui compte plus de 12 millions de mots, et de leur apprendre la rhétorique, l'éloquence et les différents arts de la parole, en plus de les encourager à écrire et à éditer en langue arabe.

Salah Belaïd a indiqué que "l'arabe est la langue de la poésie et des arts, et c'est le slogan de la Journée internationale de la langue arabe pour l'année 2023. C'est la langue de la beauté, la langue de la poésie et la reine de la créativité dans ses diverses formes et styles, oraux, écrits, éloquents et familiers, ainsi que ses diverses écritures, prose et arts poétiques".

Pour sa part, le Secrétaire général du "Dictionnaire de la langue arabe" de Sharjah, Ahmed Safi Mestaghanemi, a appelé à "la nécessité d'encourager la lecture, l'écriture et la narration chez les jeunes pour acquérir les compétences de dialogue et maîtriser un style de communication éloquent dans la langue arabe", soulignant "la nécessité de prêter attention à la poésie classique afin que l'apprenant puisse enrichir ses connaissances avec de larges acquis linguistiques. L'apprenant aura ainsi les connaissances dont il a besoin pour engager des discussions et mener des dialogues".

Les participants à ces événements, notamment des professeurs d'université et inspecteurs de la langue arabe, ont appelé à s'intéresser à l'enseignement des arts, à l'instar du théâtre, du dessin, la création de troupes folkloriques, en tant que passerelle positive fournissant un environnement d'enseignement et à construire des relations positives avec autrui.

Cette manifestation a été organisée au lycée "Bouroumi Ali" de la commune de Tessala en coordination avec la direction de l'Education, l'université Djillali Liabes de Sidi Bel Abbes, la faculté des lettres, des langues et des arts et en partenariat avec le laboratoire du renouveau dans la recherche en langue arabe.