Seychelles: Cyclone Belal - Le président des Seychelles adresse ses condoléances au Premier ministre mauricien et au président français

Le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, a envoyé des messages de condoléances au Premier ministre mauricien, Pravind Jugnauth, et au président français Emmanuel Macron, suite aux récentes inondations et aux pertes de vies résultant du cyclone Belal à Maurice et à l'île de la Réunion, selon les déclarations du département des Affaires étrangères jeudi.

Le président Ramkalawan a déclaré : « Nous suivons, avec le coeur lourd, les événements et les circonstances difficiles, provoqués par le cyclone Belal à mesure qu'ils se déroulent à Maurice. Nous restons unis aux côtés de notre ami insulaire en ces temps difficiles. Le déplacement des familles et les dégâts considérables causés aux infrastructures sont véritablement pénibles, et nos pensées vont à tous ceux qui ont été touchés.

M. Ramkalawan a exprimé ses plus sincères condoléances au nom du gouvernement et du peuple des Seychelles à M. Jugnauth, au gouvernement mauricien et au peuple mauricien, en particulier à ceux qui ont été touchés par la catastrophe naturelle.

« Je suis convaincu que grâce à votre leadership et à l'esprit indomptable de nos frères et soeurs mauriciens, Maurice se relèvera et sortira encore plus forte de cette calamité. Que l'esprit de solidarité et les liens d'amitié entre nos deux nations vous apportent réconfort et force alors que vous vous engagez sur le chemin du rétablissement. Et que la résilience du peuple mauricien brille face à l'adversité », a déclaré M. Ramkalawan.

Selon le journal mauricien L'Express, deux personnes sont mortes lors du cyclone Belal, qui a provoqué des crues soudaines et des vents soufflant à plus de 100 kilomètres/heure.

La tempête a frappé l'île Maurice lundi, la capitale Port-Louis étant durement touchée par les inondations, où des véhicules ont été tirés par la force de l'eau en mouvement et des personnes se sont échappées de leurs véhicules submergés, marchant dans les eaux ou assises sur le toit de leur voiture.

Message au président français Emmanuel Macron

Avant d'atteindre l'île Maurice, Belal a d'abord frappé l'île départementale française de la Réunion tôt lundi, apportant de fortes pluies, des inondations et des vents soufflant jusqu'à 250 kilomètres par heure, où trois personnes sont mortes. Tous trois étaient sans abri.

Dans son message au président Macron, le président Ramkalawan a exprimé ses condoléances et sa solidarité suite aux destructions causées par le cyclone Belal.

« C'est avec une profonde tristesse que je vous parle aujourd'hui, au nom de mon gouvernement et du peuple des Seychelles, suite aux ravages causés par le cyclone Belal dans le département de la Réunion. Nos pensées les plus sincères vont à vous, à votre gouvernement, et particulièrement aux familles touchées par cette catastrophe naturelle », a-t-il déclaré.

Le Président a ajouté : « Face à une telle ordonnance, je voudrais exprimer notre solidarité sans faille avec la France et son peuple. En cette période difficile, nous sommes unis par la compassion et le désir envers nos frères et soeurs de La Réunion. Veuillez transmettre nos plus sincères condoléances aux familles touchées et à leurs proches, avec des pensées particulières pour les personnes touchées et nos voeux de prompt rétablissement.

Il a souhaité que la solidarité entre les deux pays apporte un réconfort face à l'adversité et une collaboration qui « renforcera notre résilience commune face aux défis climatiques ». Dans ces circonstances douloureuses, nous vous assurons de notre amitié et de notre soutien indéfectible. Sachez que les Seychelles sont aux côtés de la Réunion.

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme des Seychelles a également envoyé un message de condoléances et de solidarité à la présidente du conseil régional de La Réunion, Huguette Bello, exprimant sa solidarité avec le peuple réunionnais.