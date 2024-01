Angola: Le pays défend le front uni pour la réforme de la gouvernance mondiale

Luanda — Le ministre des Relations Extérieures, Téte António, a défendu mercredi, à Kampala, en République d'Ouganda, le renforcement de la coopération multilatérale entre les États membres du Mouvement des Non-alignés, afin de former un front plus uni pour faire pression sur la réforme de la gouvernance mondiale et du système financier international.

Intervenant à la réunion ministérielle du XIXème Sommet du Mouvement des Non-alignés, le chef de la diplomatie angolaise a également préconisé le renforcement de la cohésion et de l'unité des principes fondamentaux du mouvement, en vue de promouvoir les relations pacifiques et amicales entre tous les États membres et la résolution pacifique des conflits.

La réunion ministérielle se déroule au Centre de conférences Munyonyo, et prépare toute la documentation à soumettre au 19ème Sommet du Mouvement des Non-alignés, qui devrait réunir, vendredi et samedi (19 et 20), les chefs d'État et du gouvernement de l'organisation.

Lors de la réunion ministérielle, Téte António a proposé la création d'un plan d'action avec des domaines prioritaires d'intérêt commun, sous réserve d'une coopération à moyen et long terme.

Au cours de la réunion, présidée par la vice-présidente de l'Ouganda, Jéssica Rose Epel Alupo, le ministre angolais a appelé à la création d'un mécanisme de suivi et de mise en oeuvre des décisions prises par les chefs d'État et de gouvernement lors de sommets similaires, ainsi qu'au renforcement du coopération dans les domaines de la paix et de la sécurité, du changement climatique, des migrations, du développement durable et de la croissance économique.

Il a rappelé que les défis au niveau mondial ont traversé les frontières et touché les États dans les domaines les plus divers, à savoir politique, économique, social et multilatéral.

En ce sens, il a souligné qu'« aucun pays ne peut exister de manière isolée, compte tenu de l'interdépendance croissante entre les États, et a souligné que la coopération internationale est devenue l'un des principaux outils pour développer des initiatives pour un partage toujours plus grand de la richesse mondiale. Concernant la devise du XIXème Sommet : "Approfondir la coopération pour une influence mondiale partagée", le ministre des Relations extérieures l'a jugé pertinente, car il invite chacun à renforcer la coopération et à définir des stratégies proactives pour atteindre cet objectif.

Pour Téte António, il n'y a pas de développement et de croissance économique sans paix et coopération. Il a souligné que la coopération internationale promeut le développement socio-économique, la libre circulation des personnes et des biens et facilite l'interaction entre les États, permettant le partage d'expériences dans des domaines d'intérêt commun.

D'autre part, Téte António, au nom du Chef de l'État, João Lourenço, a profité de l'occasion pour féliciter le Président de la République de l'Ouganda, Yoweri Museveni, pour avoir assumé la présidence du Mouvement des Non-alignés (MNA), et exprimer son soutien à l'Angola pendant son mandat.