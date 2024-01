Madagascar: Afrobasket 2025 / Pré-qualification - Des gros morceaux attendent les Ankoay

L'Égypte, la Côte d'Ivoire et la Centrafrique, déjà vainqueurs de la joute continentale, seront au menu des Ankoay à la première fenêtre du mois de février.

Les choses sérieuses vont commencer pour les Ankoay masculins de 5x5 après leur qualification au tour suivant de la route vers l'Afrobasket 2025. Les porte-drapeaux de Madagascar iront disputer la première fenêtre du championnat continental qui se jouera du 19 au 29 février dans la capitale égyptienne pour défier l'Égypte sur son sol, la Cote d'Ivoire et la Centrafrique, tous les trois déjà vainqueurs de l'Afrobasket.

Ce qui attend les Ankoay de Madagascar n'est pas une promenade de santé car pour atteindre l'Afrobasket 2025, les protégés de Jeannot Ravonimbola, coach de l'équipe nationale doivent passer par au moins trois tours préliminaires : primo entre les 19 et 27 février en Égypte, secundo entre le 18 au 26 novembre de la même année, et la troisième fenêtre en 2025.

Malgré le désistement au dernier moment des Tanzaniens, la préparation de l'équipe nationale malgache suit son cours selon le calendrier établi par la fédération malgache du basketball (FMBB). Le premier stage bloqué va se terminer par deux tests matches contre le reste du monde (sélection des joueurs N1A) le 18 et 19 janvier au Palais des sports Mahamasina à partir de 16 heures.

Des atouts

Le Dtn de la FMBB Solofohery Angelot Razafiarivony a expliqué que : « la préparation de l'équipe nationale se poursuivra car le mois de février arrive vite. Le comité exécutif de la FMBB va se réunir pour décider comment on va procéder (le cas des expatriés par exemple). Garder les joueurs pendant un long moment nécessite de gros moyens financiers. Affronter les Égyptiens et les Ivoiriens n'est pas facile. Quoi qu'il en soit nous sommes prêts et aucune équipe n'est à sous-estimer, y compris la nôtre car on a aussi notre force ».

Et le Dtn de continuer: «Madagascar est déjà engagé et on compte aller jusqu'au bout», conclut-il.

Dans les historiques de l'Afrobasket, les trois adversaires de Madagascar ont déjà remporté chacun des titres continentaux : l'Égypte par 5 fois (1962 à domicile, 1964 à Maroc, 1970, 1975 et 1983 tous à domicile), la Côte d'Ivoire par 2 fois.

Face à l'expérience de leurs adversaires, les joueurs malgaches possèdent des atouts non négligeables avec la présence des expatriés comme Rija Lahontan de PSB France, de Kiady Razanamahenina, Lyonso France et d'autres joueurs expatriés capables de renforcer l'équipe nationale Ankoay, sans parler des quatre joueurs de 3x3 mondialistes en la personne d'Elly Randriamampionona, Livio Ratianarivo, Fiary Johnson Rakotonirina et Arnol Solondrainy épaulés par Rick-Ley Loubacky. Ces talentueux joueurs combinés avec les locaux Ony Tanjona Ravelojaona Jino Tsialefitra, Marco Rakotovao, Constant Fabrice Mandimbison, Monja Romain Faralahy, Anthony Nelson Rasolomanana, Ahamada Ibraim, Aziz Raharisoa pourront bousculer la hiérarchie.