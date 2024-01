Afrique: CAN 2023 / Sébastien Desabre (coach RDC) - « Je n'en veux pas à mon équipe »

Match nul (1-1) entre la République Démocratique du Congo et la Zambie, ce mercredi lors de la première journée des matches de poules de la CAN 2023. En conférence de presse d'après match, le sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre s'est confié aux micros des journalistes dont, Dounia Mesli, reporter à Africa Top Sports.

Journaliste - Votre meilleur joueur pour ce match, Yoane Wissa, qui était juste là avant vous, nous promet un très bon match face au prochain adversaire qui est le Maroc. On le sait tous, c'est un gros poisson pour ce groupe F. Est-ce que vous pensez la même chose ?

Oui, déjà on va bien récupérer. Je pense que c'est important de parler du match de ce soir déjà. Ils ont une conférence de presse avant le match pour le Maroc. On va bien récupérer. Bien sûr qu'on sera vaillants, comme on a été vaillants ce soir sur tous les matchs qui seront devant nous.

Journaliste : Vu toutes les occasions qu'on a vues dans ce match pour votre équipe, est-ce que quelque part vous en voulez à votre équipe ? A vos attaquants surtout ?

Non, je n'en veux pas à mon équipe. Au contraire, je trouve qu'on a été entrepreneurs dans le jeu. On a proposé un beau football qui nous a permis justement de se créer beaucoup et beaucoup d'occasions. Malheureusement, c'est vrai qu'on peut regretter de ne pas avoir mis plus d'occasions par rapport au nombre qu'on a eu. Mais j'ai trouvé mon équipe assez entreprenante. C'est un tournoi. On n'a pas joué une finale ce soir. Il reste deux matches de poule. On a fait un match nul contre un adversaire que je pense qu'on a bien maîtrisé.

Journaliste - Votre gardien était touché mais s'est vite relevé, vos impressions ?

Je ne sais pas s'il a bien fait de se relever assez rapidement. Il pouvait être un peu malin. Et puis après, non, je n'ai pas de doute par rapport à la réaction de mon équipe.

Journaliste - Quelles sont les leçons que l'équipe peut tirer de cette rencontre pour améliorer les matches à venir ?

Je pense que c'est la fin. Parce qu'il y a beaucoup de chances. Je pense qu'on doit gagner aujourd'hui. Je pense que c'est clair. Mais la Zambie a une bonne défense. Et aujourd'hui, on doit améliorer la fin. Parce que je pense, pour être honnête, que mon équipe a joué un bon football aujourd'hui.

Journaliste - Lorsque vous avez encaissé le but, qu'est-ce que ça faisait dans votre tête ? Et puis aujourd'hui, dans quelles proportions vous faites ? Est-ce que vous dites, le prochain match, une victoire et après nul, ou nul, ou une victoire par la suite ?

Déjà, ce que je me dis, avec le nombre d'occasions qu'on a déjà, à ce moment-là du match, on ne peut pas prendre de but. Comme je l'ai dit, on manque un petit peu de malice sur la situation. Et puis après, je me dis que j'ai envie de gagner les deux matches restants.