Madagascar: Nouveau gouvernement - Les grands oubliés

La nouvelle équipe gouvernementale est bel et bien sortie. Des têtes bien connues qui ont soutenu le président durant la période de campagne, à la grande surprise de l'opinion, ne figurent pas dans le trombinoscope du gouvernement.

Les réactions sur la composition du nouveau gouvernement du Premier ministre Christian Ntsay continuent d'inonder les réseaux sociaux mais également le débat politique en général. Si la reconduction de certains et la nomination des autres membres de l'équipe gouvernementale ont suscité tant de commentaires, l'absence de ceux qui ont été annoncés favoris pour occuper un quelconque portefeuille ministériel fait l'objet d'une grande incompréhension. Des personnalités avec des lourds passés politiques qui ont prêté mains fortes au président Andry Rajoelina durant la campagne présidentielle se trouvent en effet parmi les grands oubliés des nominations de dimanche dernier.

Sans portefeuille. En effet, l'ancien ministre de l'Education nationale, Paul Rabary, était annoncé comme le premier grand perdant. Indiqué comme étant la personne idéale pour reprendre son ancien département, entre 2014 et 2018, le sociologue n'a pas fait le poids face à la ministre Marie Michelle Sahondrarimalala, à la tête du MEN depuis le 21 août 2020 et qui s'est libérée à la veille de l'ouverture de la campagne afin de se consacrer à la réélection d'Andry Rajoelina. Paul Rabary, contrairement aux bruits qui ont circulé durant la semaine précédant le jour de l'annonce des nouveaux membres du gouvernement, n'a pas non plus été nommé au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique occupé désormais par Andriamanantena Razafiharison, bien qu'il fasse partie, avec son parti Ny Fireneko, de la plateforme UPAR qui a soutenu Andry Rajoelina. Après Paul Rabary, Ny Hasina Andriamanjato fait également partie des oubliés. Malgré son soutien indéfectible au chef de l'Etat durant les moments difficiles de la période préélectorale, il reste aussi sans portefeuille.

Deux ministres. L'absence des deux anciens responsables de l'ex-province de Fianarantsoa, dont Pety Rakotoniaina et Rina Andriamandavy VII, dans cette nouvelle équipe gouvernementale a aussi provoqué une vive réaction qui n'est pas toujours en leur faveur. Même si l'opinion publique n'a pas toujours été tendre avec eux, ils ont apporté leur contribution à la réélection de Andry Rajoelina après avoir quitté leurs anciennes familles politiques. En tout cas, la province de Fianarantsoa a eu deux ministres en la personne de Marie Michelle Sahondrarimalala, à la tête du ministre de l'Education nationale et Haingo Elisette Fomendraza, ancienne maire de la ville d'Ambositra et gouverneur de la région Amoron'i Mania.

Secrétariat d'Etat. Le cas Jean de Dieu Maharante est un cas à part. Après des années d'exil, Bevata est revenu au pays malgré son passé politique et juridique. Il aurait été rappelé afin de faire face à un Bohozatse, Siteny Randrianasoloniaiko, qui a gagné en popularité dans la partie sud de l'île. Comme les autres noms déjà cités, il ne figure pas non plus dans la liste de ceux qui ont été nommés pour composer le nouveau gouvernement. En tout cas, Paul Rabary, Ny Hasina Andriamanjato, Pety Rakotoniaina, Rina Andriamandavy VII et Jean de Dieu Maharante peuvent toujours espérer car il reste encore des Secrétaires d'Etat à nommer. Avec les législatives et les communales qui approchent, ils pourront également utiliser en leur faveur cette situation. Peu importe, cette situation menace la solidarité au sein de l'équipe qui a soutenu le président Andry Rajoelina.