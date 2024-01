Sénégal: Bus rapid transit - Les partenaires célèbrent le financement d'un projet sans précédent

Dakar Mobilité, la société privée de droit sénégalais chargée de l'acquisition et de la maintenance du matériel roulant et systèmes associés, et de l'exploitation du Brt, a réuni les partenaires techniques et financiers du projet, ce 15 janvier, pour remercier ces derniers et célébrer un partenariat inédit en Afrique de l'Ouest.

Selon un communiqué de presse, le système Brt de quatre lignes de bus 100 % électriques, sur un couloir dédié de 18,3 km de long, vient, en effet, d'être inauguré officiellement. Quelque 88 milliards FCFA (135 M€) ont été mobilisés par Dakar Mobilité pour son déploiement.

Pour l'occasion, Proparco (filiale de l'Agence Française de Développement en charge du secteur privé), l'UE (Union européenne), l'Eaif (Emerging Africa Infrastructure Fund - Fonds d'infrastructure pour l'Afrique émergente), le Pidg TA (Private Infrastructure Developing Group Technical Assistance - Groupe de développement des infrastructures privées), et Ninety-One (gestionnaire d'actifs mondial), se sont donné rendez-vous pour marquer cet effort conjoint et s'assurer des engagements collectifs pour avoir un impact positif sur la mobilité urbaine à Dakar.

La même source informe que les infrastructures du Brt ont été construites sous la responsabilité directe du Cetud. Celui-ci a délégué - pour une durée de 15 ans - l'acquisition et la maintenance du matériel roulant et des systèmes associés, ainsi que l'exploitation du BRT, à Dakar Mobilité. Cette dernière est détenue par Meridiam (70 %) et le Fonsis (30 %). À ce jour, le projet Brt de Dakar est l'un des plus innovants en termes de transition énergétique développé en Afrique.

« C'est réjouissant de voir que tous nos efforts conjoints et articulés ont abouti à ce financement innovant public-privé au service d'un projet de transport de masse décarboné tout aussi innovant et réplicable. Nous remercions nos partenaires pour l'accompagnement tout au long du projet », a expliqué Yves Wininger, le Directeur général de Dakar Mobilité. « En mettant en place ce modèle, les partenaires techniques et financiers ont permis la réalisation de ce projet d'envergure et ouvrent sans aucun doute la voie aux financements d'autres projets de ce genre en Afrique », a-t-il ajouté.

En plus de révolutionner la mobilité urbaine, le Brt est aussi l'un des premiers systèmes de transport de masse de la sous-région à atténuer l'empreinte environnementale de manière significative. Dakar connaîtra une réduction d'émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 59 000 tonnes de CO2 environ par an. Les Dakarois devraient pouvoir emprunter les premiers bus Brt ce mois de janvier, avec une mise à disposition complète du système envisagée avant l'été 2024.

«Dakar Mobilité créera environ 1 000 emplois directs et locaux en privilégiant l'accès à l'emploi des femmes et en veillant à ce que les jeunes bénéficient des expertises internationales mobilisées sur le projet pour développer des compétences solides en transport public de masse », informe le communiqué.

En parallèle du Brt, le Cetud réorganise progressivement certaines lignes de bus exploitées par Aftu et Dakar Dem Dikk, afin d'assurer un rabattement efficace des voyageurs vers le Brt et le Ter.