Afrique: BAD - Les assemblées annuelles du 27 au 31 mai à Nairobi

C'est confirmé, la 59e assemblée annuelle du groupe de la Banque Africaine de Développement, aura lieu au Kenya du 27 au 31 mai prochain.

Pour rappel, le groupe de la BAD a signé au mois d'octobre un protocole d'accord avec le Gouvernement du Kenya, pour l'accueil en terre kényane de ces assemblées qui comprennent la 59e assemblée annuelle de la BAD et la 50e assemblée du Fonds africain de développement (FAD).

Fardeau de la dette.Dans un communiqué publié récemment sur son site, la BAD vient de confirmer ces événements dont le thème central sera : « La transformation de l'Afrique, le Groupe de la Banque africaine de développement et la réforme de l'architecture financière mondiale ». Ce sera une occasion pour les gouverneurs de la BAD de partager leurs expériences en matière de gestion du fardeau croissant de la dette publique, qui a augmenté à la suite des chocs économiques mondiaux de ces dernières années. Le manque de financement climatique pour les priorités africaines et le coût élevé du capital pour investir dans des infrastructures durables pour une croissance verte et une transition énergétique juste seront également à l'ordre du jour de ces assemblées qui constituent une plateforme de réflexion sur l'engagement du groupe de la Banque quant à l'accomplissement de sa mission de développement du continent africain et l'amélioration du cadre de vie de ses populations.

3 000 participants.Ces assemblées annuelles comprennent les réunions statutaires de ses gouverneurs qui sont les ministres des Finances ou gouverneurs des banques centrales représentant les 81 pays membres. Il y aura également des événements de partage de connaissances. Parmi les participants figurent des représentants d'agences de développement bilatérales et multilatérales, d'éminents universitaires et organisations non gouvernementales, de la société civile et du secteur privé. Environ 3 000 participants sont attendus à ces événements qui permettent à l'institution de faire le point avec ses actionnaires sur les progrès accomplis au cours de l'année écoulée. Notons que Madagascar a toujours participé activement aux assemblées annuelles de la BAD. Le portefeuille actif du groupe de la Banque africaine de développement à Madagascar comprend une vingtaine d'opérations pour un montant qui avoisine le milliard de dollars.