Afrique: Violences basées sur le genre - La Côte d'Ivoire lance la campagne carton rouge en marge de la CAN 2023

Le Réseau des médias africains pour la promotion de la Santé et de l'Environnement a organisé un webinaire en collaboration avec le Réseau de la Renaissance Africaine et de la Diaspora sur « la campagne carton rouge contre les violences basées sur le genre », déjà lancée en Côte d'Ivoire et envisagée bientôt au Burkina Faso.

La 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations bat son plein en Côte d'Ivoire. Le ministère ivoirien de la Femme, de la Famille et de l'Enfant (MFFE), en collaboration avec le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), le Réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora (ARDN), ont profité de cette fête du football pour lancer le mardi 12 décembre à Abidjan, une campagne de mobilisation dénommée « Carton rouge contre les violences basées sur le genre (VBG) ».

Les membres du Réseau des médias africains pour la promotion de la Santé et de l'Environnement (REMAPSEN) ont échangé avec le président directeur général, du Réseau de la Renaissance Africaine et de la Diaspora, Dr Djibril Diallo, pour mieux connaitre cette initiative. Pour lui aucun pays au monde ne traite bien ses femmes comme il traite ses hommes pour signifier d'emblée que les VBG concernent tous les pays du monde. Et en lançant cette initiative à Abidjan, dit-il, les acteurs veulent profiter de la mobilisation de la CAN pour faire passer des messages et obtenir des engagements contre les VBG.

La campagne se déroule sous le thème « Tous engagés pour une tolérance Zéro aux VBG d'ici à 2030 ». Elle sera exécutée sur une période de 12 mois après le lancement. Un plan d'action sera élaboré pour le suivi des engagements, mis en œuvre par l'ensemble des parties prenantes et évalué après la période de 12 mois.

Cette campagne « Carton Rouge » contre les VBG a été déjà lancée dans plusieurs pays d'Afrique, des Caraïbes, d'Amérique latine et aux Etats-Unis par l'ARDN, en partenariat avec l'UNFPA, ONU Femmes, le PNUD/Afrique, UNHABITAT, le Conseil présidentiel de la France pour l'Afrique, le gouvernement de Costa Rica et la FIFA.

A entendre, Dr Djibril Diallo, le Burkina se prépare avec l'appui de l'UNFPA pour le lancement de sa campagne carton rouge contre les VBG.