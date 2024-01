Madagascar: Programme 100 jours du régime - Rajoelina ordonne le ramassage immédiat des ordures à Tana

Les ministres du nouveau gouvernement Ntsay Christian ont assisté hier à leur premier Conseil des ministres.

L'Exécutif vient à la rescousse de la Commune Urbaine d'Antananarivo. Les montagnes d'ordures qui s'éparpillent dans les rues de Tana ont été évoquées durant le Conseil des ministres qui s'est tenu hier au Palais d'Iavoloha. Le président Andry Rajoelina a ordonné au ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène de prêter main forte à la Commune Urbaine d'Antananarivo pour procéder à l'assainissement de la capitale. Et ce, dès la nomination d'un Président de la Délégation Spéciale à la tête de la CUA pour remplacer Naina Andriantsitohaina, Maire sortant qui vient d'être nommé ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation au sein du Gouvernement Ntsay Christian.

D'après les informations, cette nomination viendra sous peu. Le Chef de l'Etat exige le ramassage immédiat des ordures à Antananarivo. Des camions bennes, dons du Gouvernement japonais vont être mobilisés pour réaliser cette mission. En ce début d'année 2024, les tonnes d'ordures s'éparpillant dans presque tous les quartiers de la Ville des Mille deviennent une affaire d'Etat. Nul n'ignore en effet que cette insalubrité dans la capitale risque de porter atteinte à l'image du régime, particulièrement en cette période où les élections communales et législatives approchent à vitesse grand « V ».

%

PGE

Ce premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement Ntsay était axé surtout sur la présentation du Programme Générale de l'Etat pour ce second quinquennat du président Andry Rajoelina. Aussi, le Chef de l'Etat a-t-il rappelé aux ministres les « 3 Andry » du développement qui vont être mis en oeuvre durant les cinq prochaines années. A savoir le capital humain, l'industrialisation et la bonne gouvernance. Le premier concerne l'éducation, la création d'emplois et la formation des jeunes ; mais aussi l'opérationnalisation de 30 hôpitaux manara-penitra nouvellement construits, la poursuite des actions et interventions sociales au profit des familles défavorisées, l'accès à l'eau potable pour tous, ainsi que la création d'une Académie nationale des sports de haut niveau.

Zones d'émergence industrielle

Dans la deuxième rubrique, le régime entend entamer la mise en place des zones d'émergence industrielle et la poursuite de la création de petites et moyennes entreprises à travers le pays dans le cadre du projet One District One Factory (ODOF), ainsi que le programme Fihariana, la digitalisation, la réforme du secteur de l'exploitation minière avec comme objectif l'exportation de 15 tonnes d'or par an qui va permettre à l'Etat Malagasy de rapatrier jusqu'à 900 millions de dollars de devises. Dans le domaine de l'agriculture, le gouvernement prévoit 100 000 Ha de surfaces cultivables de plus pour les cultures à grandes échelles afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire.

Durant le Conseil des ministres d'hier, le président Andry Rajoelina a donné une instruction au ministre de tutelle afin de mettre en place des usines de transformation d'engrais au niveau des districts considérés comme les greniers à riz de Madagascar. Ceci doit se faire dans les 6 premiers mois de cette année 2024. Le domaine des transports et la modernisation du pays figurent aussi parmi les priorités de ce mandat présidentiel.

Ainsi que la poursuite de l'autoroute Tana - Tamatave, le Fly Over Anosizato et Maki, le projet téléphérique, Tanamasoandro, l'extension du Port de Toamasina, ainsi que la réhabilitation des routes nationales 13, 10, 6, et 31. Pour ce qui est du domaine de l'énergie, le locataire d'Iavoloha insiste sur la mise en oeuvre des projets Volobe et Sahofika. Ces deux projets vont permettre la production de 312 MW d'électricité supplémentaire. Il serait aussi question du redressement de la Société JIRAMA. D'ici le 26 juin 2024, 47 parcs solaires vont être installés à travers le pays.

100 jours

Pour le troisième pilier du développement qui consiste à la promotion de la bonne gouvernance, le gouvernement Ntsay a pour mission de renforcer la lutte contre l'insécurité aussi bien en milieu urbain que dans les brousses, mais aussi le renforcement de la lutte contre la corruption et la digitalisation des services au niveau de chaque ministère. Durant ce premier Conseil des ministres de l'année 2024, le président Andry Rajoelina a donné des instructions relatives aux objectifs des 100 premiers jours de son second mandat. La gratuité du planning familial y figure.

Aussi, pour les 3 prochains mois, 3 220 000 femmes vont-elles recevoir gratuitement des kits de planning familial. On voit en tout cas à travers les projets évoqués lors de ce premier Conseil des ministres que le président de la République entend enclencher la vitesse supérieure pour son second mandat. Reste à savoir si les ministres de ce gouvernement dit « de techniciens » réussiront à suivre le rythme du... TGV.