Voie dédiée dégagée, malgré quelques travaux de finition par endroits sur les chantiers les Sénégalais attendent leur nouveau moyen de transport de masse. Après sa réception officielle, le 14 janvier dernier, le Bus rapid transit (BRT), n'est pas encore disponible pour une exploitation commerciale, donc pour le transport de passagers. Une donne qui rappelle ainsi le Train express régional (TER) qui est restée plusieurs mois à la gare, après son inauguration, avant de rouler les rails.

Les Sénégalais attendront un peu avant de prendre le Bus rapid transit (BRT). Les autorités en ont décidé ainsi ou plutôt l'évolution du projet et les chantiers encore en phase de finition par endroits, c'est selon. Officiellement réceptionné par le président de la République, Macky Sall, le 14 janvier dernier, sa mise en circulation ne signifie pas une exploitation commerciale. Conséquence, il n'est pas encore accessibilité aux usagers. Comme ce fut le cas avec le Train express régional (BRT).

Le directeur du Conseil exécutif du transport durable (CETUD, Thierno Birahim Aw, a informé tout de même, sur la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS), la vielle de la réception officielle, que l'attente ne sera pas longue. «Nous allons nous ajuster pour que la mise en service se passe dans les meilleures conditions de sécurité. Au lendemain de l'inauguration, nous allons prendre des passagers ; mais ce sera de manière organisée, couverte au moins pendant un mois. Le plus important, quand nous serons en plein régime, que l'exploitation offre une fréquence de deux minutes, qu'on n'ait pas d'incidents». Mieux, ajoute-t-il, «Nous pensons raisonnablement qu'à partir de mi-février, nous irons vers une mise en service commerciale progressive». Donc, il prend date pour mi-février.

%

Ce qui renvoi à l'image du Train express régional (TER) qui avait aussi été inauguré un certain 14 janvier, mais cette fois-ci en 2019. Donc à la veille de la présidentielle de février (2019) et en période de précampagne. Après son voyage inaugural lancé (le 14 janvier 2029) par le chef de l'Etat, Macky Sall, l'exploitation commerciale initialement prévue 6 mois après (juin 2019) ne sera effective que le 27 décembre 2021. Finalement, près de deux ans après la réception par le président Macky Sall.

En attendant, force est de relever que la livraison de l'infrastructure était attendue bien avant le 14 janvier 2024. Inscrit au rang des projets prioritaires du gouvernement pour répondre à la demande criant de transport moderne, le Premier ministre, Amadou Ba, qui a procédé, le mercredi 27 décembre 2023, au lancement de la phase active de mise en service du BRT, avec l'ouverture des deux auto-ponds de Liberté 6 et Case-bi, a déjà informé de l'inauguration de ce moyen de transport de masse innovant, le 14 janvier 2024. Précisant que cette infrastructure fait partie des legs pour le futur.

Auparavant, les essais statiques, en perspective de son exploitation commerciale, avaient été lancés, le lundi 21 août 2023. «Le lancement des tests statiques pour le système BRT est une étape cruciale. En gros, il s'agit de tester, en fonction du cahier de charges, la performance du BRT, par rapport aux travaux d'infrastructures, par rapport à ses interfaces en stations...», avait dit le Directeur du CETUD.

Mardi 21 novembre, lors de son passage à l'Assemblée nationale, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, avait annoncé la mise en circulation du BRT vers la fin du mois de décembre 2023, expliquant que le retard dans l'exploitation, initialement programmée des mois plus tôt, est essentiellement causé par les évènements des mois de mars et de juin 2023, avec 23 stations saccagées. Sur ce, il a souligné que l'État a accompli beaucoup d'efforts pour rendre opérationnel le BRT, progressivement. Selon le CETUD, les casses des installations du BRT, lors des manifestations, ont fait des dégâts estimés à 5 milliards de FCFA.

Le BRT, qui doit transporter jusqu'à 300.000 voyageurs par jour, soit 12.000 voyageurs par heure et par sens avec chaque bus devant prendre 150 voyageurs, est financé à hauteur de 420 milliards de FCFA grâce à l'apport de la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement et le Fonds vert pour le climat. Après sa mise en circulation, il desservira plusieurs quartiers de Dakar et sa banlieue. Les travaux du BRT ont été lancés le 28 octobre 2019.