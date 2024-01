Sénégal: Diourbel / Cérémonie de dédicace «le projet souverain» - Un outil pour développer le Sénégal

La cérémonie de dédicace du livre Moussa Balla Fofana, intitulé «Le Projet Souverain», s'est déroulé à la grande salle des fêtes de la mairie de Diourbel, en présence des autorités politiques, académiques, coutumières et religieuses. L'auteur veut, à travers ce livre composé de 10 fondements du Plan de refondation du Sénégal, montrer que le développement ne peut se faire sans souveraineté civique et économique.

La cérémonie de dédicace du livre «Le Projet Souverain» a permis à l'auteur, Moussa Balla Fofana, de démontrer qu'il ne peut y avoir de développer sans une souveraineté civique et économique. Et pour qu'il y ait souveraineté, il faut une refondation sociétale, étatique et économique. Le Sénégal, selon l'auteur, «peut se développer, à condition qu'on accède à une souveraineté civique et économique. Il ne peut pas y avoir de souveraineté sans refondation».

Selon lui, une refondation implique un changement de nos valeurs, un changement de nos systèmes politiques, une remise en question de nos modèles économiques, l'ouverture vers les sciences et technologies. Autrement dit, le développement exige, avant toute chose, une transformation en soi-même, pour pouvoir impacter sur le civisme et sur l'économie.

«Le Projet Souverain» prône un Etat planificateur, actionnaire et décentralisé pouvant enclencher des dynamiques sociales et économiques de la transformation pour le développement du vrai type d'Africain du Sénégal, conscient des potentialités de nos ressources. L'auteur milite pour la mise en place d'un Conseil scientifique technique sénégalais pour la planification du développement. Cet organe apolitique dont les seuls critères sont la compétence à la recherche scientifique et technique visant la production du savoir implique un développement des ressources des secteurs et composantes de la nation.