Madagascar: Herilala Rakotoarimanana, ministre de la Sécurité publique - « Droiture et lutte contre la corruption »

Le ministre de la Sécurité publique, le contrôleur général de police Herilala Rakotoarimanana n'a pas attendu longtemps pour s'adresser au personnel relevant de son Département. Ainsi, avant-hier, il a réuni les hauts responsables du ministère à Anosy.

Ce fut une occasion pour le ministre d'adresser ses remerciements au régime pour la confiance qu'il lui a accordée en le nommant à ce poste. Sans oublier pour autant la grande famille de la Police nationale. Lors de son discours, il a mis l'accent sur la droiture et la lutte contre la corruption. Il a également invité les policiers à accomplir leur mission en toute âme et conscience et avec professionnalisme.

Le ministre s'est ensuite rendu dans les locaux des Forces d'Intervention de la Police ainsi qu'au commissariat central à Tsaralalàna. Faut-il rappeler que lors de la passation qui a eu lieu lundi dernier, le nouveau ministre a déclaré l'amélioration de la gestion de l'administration et le respect des droits humains. Il a aussi fait mention des trois piliers du développement pour le second mandat du président de la République, à savoir le capital humain, l'industrialisation et la bonne gouvernance.