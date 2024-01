Ile Maurice: En l'absence d'un témoin du CCID, le procès reporté

Les 21 et 23 février. Ce sont les dates fixées par la magistrate Anusha Rawoah pour le procès intenté contre le député et ancien ministre Yogida Sawmynaden (photo) dans l'affaire de Constituency Clerk devant la cour intermédiaire. En effet, l'affaire entourant les deux accusations formelles, notamment de «forgery of private writing» et de «making use of forged private writing» qui pèsent sur Yogida Sawmynaden, devait être entendue mardi 16 janvier, devant cette instance judiciaire.

Sauf qu'avec le cyclone Belal occasionnant le renvoi de tous les procès, certains témoins devaient revenir en cour, hier, avec de nouvelles summons. Or, en l'absence de l'inspecteur Ramkelawon du Central Criminal Investigation Department (CCID), qui n'a pas reçu de convocation pour passer à la barre de témoins mercredi, la poursuite a demandé un renvoi. Tout en indiquant que le procès doit impérativement démarrer avec le témoignage de l'inspecteur en premier.

Pour rappel, Simla Kistnen, la veuve de Soopramanien Kistnen, avait indiqué que pendant le confinement, elle avait entrepris des démarches pour obtenir des aides de l'État à travers la Mauritius Revenue Authority, mais qu'elle avait découvert, à ce moment-là, qu'elle était employée en tant que Constituency Clerk du ministre d'alors avec un salaire de Rs 15 000, alors que ce n'était pas le cas. Le 7 mai 2021, la plainte de Simla Kistnen avait été rejetée lors d'une objection de l'avocat de Yogida Sawmynaden. Le 20 mai 2021, Simla Kistnen avait déposé une deuxième plainte, l'accusant d'abus d'autorité. Le 27 mai 2021, cette deuxième tentative avait également été rejetée, cette fois par le Directeur des poursuites publiques (DPP), car le délit d'abus de pouvoir ne concerne qu'une liste déterminée de faits illégaux relatifs aux violations des droits civiques, comme le droit de vote.

Le 11 novembre 2022, le dossier de la police avait été renvoyé au DPP. Le 16 septembre 2022, la police avait enregistré une déposition de Yogida Sawmynaden sur ordre du DPP. Le 21 juillet, le bureau du DPP avait déposé des accusations formelles contre lui.