Ile Maurice: Grogne du côté du MSM

Il existe un fort courant au niveau du Mouvement socialiste militant (MSM) pour que le vice Premier ministre, Anwar Husnoo, step down. Car plusieurs parlementaires qui estiment que ce qui s'est passé depuis dimanche est plus la faute du ministre que celle de Ram Dhurmea.

Au fil des jours, des membres de ce parti aussi bien que des élus pensent de plus en plus que le Premier ministre a pris une décision hâtive en annonçant que Ram Dhurmea avait démissionné. Lors des dernières heures, la lettre que Ram Dhurmea a adressée au secrétaire au cabinet et chef du service civil, Premode Neerunjun, ainsi que les détails des prévisions fournies par la station de météorologie depuis samedi, ont été diversement commentés parmi des élus du MSM et des agents hier. Ils sont d'opinion que Ram Dhurmea n'est qu'un bouc émissaire.

«On n'a pas agi contre le vice Premier ministre, mais il ne fallait également pas prendre de sanction contre le directeur des services de météorologie», nous a laissé entendre un membre du MSM hier après-midi. Cette même source a ajouté que, comme il y a une enquête en cours, il fallait attendre. Ainsi, une fois les critiques estompées, tout allait rentrer dans l'ordre. En tout cas, le gouvernement y a laissé des plumes, non seulement au niveau de la gestion catastrophique de Belal, mais surtout, de par cette décision de pousser Ram Dhurmea vers la sortie. Ce dernier, avons-nous appris, fait partie d'une organisation socioculturelle et il est très apprécié pour ses prises de position, considérées comme justes et sans parti pris.

Concernant l'enquête pour situer les responsabilités de ce qui s'est passé entre dimanche et lundi, c'est au niveau du bureau du Premier ministre que cela a débuté. Une fois que le PM recevra le rapport, il prendra une décision, comme instituer une commission d'enquête. Le Cabinet qui se réunit demain pourrait ainsi annoncer une telle décision.