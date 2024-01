Ile Maurice: Le Loto propulse le succès d'un petit entrepreneur

Wow, c'est la fête chez notre gagnant depuis le 13 dernier ! Imaginez-vous, le jackpot du Loto de Rs 7,3 millions a atterri chez ce petit entrepreneur plein d'énergie du village de Fond du Sac.

Sans le savoir, son fils sachant que la combinaison gagnante a été joué chez Toofanny Store a tout de suite capté le moment avec cette question hilarante à son égard : «Pa to mem sa gagnan jackpot-la papa ?» Auparavant, après une première vérification rapide, ce veinard, avait mis de côté son ticket, croyant qu'il n'avait pas les bons numéros. Le voilà qui a alors repris son ticket pour une nouvelle vérification sur la page Facebook du Loto. Oh quelle surprise ! Il a en main la combinaison gagnante pour bien commencer la nouvelle année ! La joie a vite envahi la maison, et père et fils ont jubilé comme jamais.

Monsieur. S B : Un modèle du joueur patient qui a sû persévérer

Le lendemain, les deux complices se sont rendus chez Toofanny Collection à Fond du Sac, notre détaillant que nous félicitons vivement, pour célébrer, et en chemin, le père a sorti fièrement le billet chanceux de sa poche. «Mo garson dir mwa, ki to pe fer papa. Taler tiket trampe to pa gagn nanyen. Lerla mo dir li, anou retourn la kaz pou mo gard tiket-la dan kof et nou finn retourne,» raconte ce père de famille en riant aux éclats.

Comment compte-t-il dépenser ce pactole ? Jetant un regard complice à son fils, il explique qu'il lui apportera son soutien dans ses affaires, réservant le reste pour l'avenir. De nos jours, l'entreprenariat demande beaucoup de sacrifices et de détermination surtout quand les financements ne courent pas les rues.

À tous ceux aspirant à remporter le gros lot, le tout nouveau millionnaire dispense un conseil sage : «Seki konn patiante pou gagne.» Nombreux sont ceux qui rêvent de vivre ce moment de bonheur, de fouler le sol du siège de Lottotech, pour toucher le Jackpot tel que l'a fait Monsieur. S.B qui prouve qu'il y a bien des raisons de rêver. D'espérer aussi si on sait bien savoir s'armer de persévérance !