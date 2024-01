Congo-Kinshasa: Lubero - Les ex combattants du site de Kasando demandent au Gouvernement d'améliorer leurs conditions d'hébergement

Les ex combattants Maï-Maï hébergés dans le site P-DDRCS de Kasando dans le territoire de Lubero (Nord-Kivu) ont plaidé, mardi 16 janvier, pour l'amélioration de leurs conditions d'hébergement. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration faite par le chef de promotion de ces ex combattants, menaçant de vider le site, si le Gouvernement ne répond pas à leur demande.

Dans leur déclaration, ces ex combattants se plaignent du manque de nourriture et de médicaments et fustigent le dépassement du délai prévu pour leur désarmement et démobilisation.

Au lieu de 45 jours d'internement initialement prévus par le Programme, disent-ils, ils en sont à leur neuvième mois, toujours dans l'attente de leur réinsertion, alors qu'ils ne disposent même pas encore des cartes de démobilisation.

Pour survivre, ils sont obligés de voler des biens et produits agricoles d'une communauté locale qu'ils sont censés intégrer à la fin du programme, regrette l'ex combattant chef de fil.

Le chef d'antenne du P-DDRCS Butembo-Lubero, Éric Katembo Masinda confirme les faits.

Il soutient qu'après trois mois de rupture de stocks alimentaires, le gouvernement provincial n'est intervenu qu'une seule fois, alors que les besoins restent encore énormes.

Éric Katembo Masinda plaide ainsi pour l'implication urgente de la coordination nationale du P-DDRCS.

Il ajoute que la tension est vive dans le site depuis quelques jours, au point que certains responsables locaux du programme n'accèdent plus au site.

De deux cent dix-neuf ex combattants recensés en novembre dernier, le chef d'antenne affirme ne plus connaître leur nombre exact à ce jour et redoute une probable désertion de quelques combattants.

Radio Okapi n'a pas réussi à joindre les autorités nationales du P-DDRCS sur cette situation.