Afrique: Djeddah - Le Maroc et cinq pays africains signent les annexes du mémorandum d'entente portant création de l'Alliance des Commissions nationales et des Villes apprenantes en Afrique

Djeddah — Le Maroc a signé, mercredi à Djeddah, en marge de la 44-ème session du Conseil exécutif de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO), les annexes du mémorandum d'entente portant création de l'Alliance des Commissions nationales et des Villes apprenantes en Afrique, relevant ainsi le nombre de pays africains au sein de l'Alliance.

Ces annexes ont été signées, du côté marocain, par Jamal Eddine El Aloua, Secrétaire général de la Commission nationale pour l'éducation, les sciences et la culture du Royaume du Maroc, et les Secrétaires généraux des Commissions nationales de la République arabe d'Egypte et de la République du Niger, qui comptent parmi les membres fondateurs; et la République islamique de Mauritanie, l'État de Libye et l'Union des Comores, en tant que pays nouvellement membres.

La ville de Rabat a vu, le 13 septembre 2023, l'annonce de la création de l'Alliance des Commissions nationales et des Villes apprenantes en Afrique, en tant que plateforme de coopération, sa création s'inscrivant dans le cadre de la mise en oeuvre de la Haute Vision Royale de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, visant à renforcer une coopération Sud-Sud efficace, et ce lors d'une rencontre à laquelle ont pris part les représentants de neuf pays africains, à savoir le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Maroc, le Niger, l'Ouganda, le Sénégal et le Togo.

La Commission nationale pour l'éducation, les sciences et la culture avait engagé des consultations avec certains pays africains, notamment ceux qui font partie du réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO, dans le but de créer une plateforme de coopération entre les pays africains, avec la volonté de contribuer à la promotion des intérêts communs en renforçant la coopération et la synergie entre les Commissions nationales et les Villes apprenantes en Afrique, concrétisant ainsi la Vision Royale prônant l'Afrique en tant que carrefour de développement et de prospérité et un acteur économique et politique incontournable sur la scène internationale.

Cette Alliance comprend parmi ses membres les Secrétaires généraux des Commissions nationales des pays concernés et les maires des villes apprenantes. Elle est dirigée par un Conseil exécutif présidé par Jamal Eddine El Aloua, Secrétaire général de la Commission nationale pour l'éducation, les sciences et la culture du Royaume du Maroc, alors que Aboubacar Peter Diaby, maire adjoint de la ville de Bouaké, en Côte d'Ivoire, occupe le poste de vice-président.

Cette Alliance permettra de lancer des actions stratégiques communes entre les Commissions nationales et les Villes apprenantes des pays africains, avec pour objectifs de structurer la coopération autour de programmes, tenant compte des synergies à développer dans le cadre de l'ensemble des projets de coopération identifiés, promouvoir l'opérationnalisation de l'apprentissage tout au long de la vie dans les pays partenaires ainsi que les échanges entre les partenaires en vue de soutenir l'adhésion des Villes africaines aux différents réseaux de l'UNESCO.

Elle prône aussi de favoriser le dialogue entre les Villes apprenantes des pays partenaires et constituer un cadre de partage d'expériences, de savoir-faire et d'échanges d'expertise entre ces pays dans les divers domaines couverts par les réseaux de l'UNESCO touchant les villes, en plus d'assurer la réalisation des activités de communication, de renforcement de capacités et des programmes visant l'amélioration du rôle et de l'action des Villes apprenantes.

En somme, l'accent sera mis sur l'importance de l'Alliance en tant que plateforme d'échange et de partage des bonnes pratiques pour promouvoir en priorité la culture de l'apprentissage tout au long de la vie en Afrique et en tant que pilier fondamental pour la création de l'Institut africain pour l'apprentissage tout au long de la vie, annoncée par SM le Roi Mohammed VI dans Son message adressé aux participants à la CONFINTEA VII - UNESCO, organisée à Marrakech entre le 15 et 17 juin 2022.

De même, l'Alliance permettra la mise en oeuvre d'un plan d'action commun s'articulant autour de l'accompagnement des Villes apprenantes des pays membres, en plus du renforcement du réseau africain en la matière, en parrainant et appuyant les villes africaines pour candidater et décrocher le Label UNESCO de villes apprenantes.