Cote d'Ivoire: Can 2023/ Invest in Korhogo- Un Forum économique et touristique de la région du Poro initié

A l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) qui a lieu du 13 janvier au 11 février 2024, le Conseil régional du Poro et l’Ambassade de Côte d’Ivoire en Afrique du Sud, en collaboration avec le Cepici, la Chambre de commerce et d’industrie et la mairie de Korhogo, organisent, du 20 au 21 janvier 2024, le Forum économique et touristique de la région du Poro, dénommé « Invest in Korhogo ». L’information est rapportée par le Cicg.

La Can 2023 se présente comme une opportunité de mettre en lumière le potentiel économique, culturel, artisanal et touristique de la ville afin de faciliter les investissements dans les secteurs porteurs tels que l’agriculture, l’agro-industrie, l’industrie manufacturière et les mines. Ce en marge des six rencontres qui auront lieu au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo.

De l’avis des organisateurs, l’un des objectifs de ce forum est le renforcement des relations économiques entre les entreprises ivoiriennes, sud-africaines et namibiennes à travers la création de joint-ventures interafricaines. Il vise également la facilitation de la formation, la requalification des acteurs du tourisme et la valorisation du riche patrimoine culturel de la région.

A noter que ce forum verra la participation de plusieurs institutionnels, d'investisseurs, et de chefs d'entreprises nationaux et étrangers, ayant tous fait le déplacement pour la Can 2023 en Côte d’Ivoire.