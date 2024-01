Burkina Faso: 'Quelle que soit la dureté et la longueur de la lutte, le temps de la réconciliation viendra' - Ouverture de la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens

Ouagadougou — Les réflexions, méditations, prières et célébrations qui seront utilisées par tous les baptisés du monde au cours de la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 2024 (18-25 janvier) ont été préparées par un groupe oecuménique du Burkina Faso, coordonné par la communauté locale du "Chemin Neuf". Le thème choisi était "Aime le Seigneur ton Dieu... et aime ton prochain comme toi-même" (Lc 10,27).

"Les personnes impliquées dans l'élaboration du texte, telles que les représentants de l'archidiocèse catholique de Ouagadougou, des Églises protestantes, des organismes oecuméniques et de la communauté du Chemin Neuf, ont généreusement collaboré à la rédaction des prières et des réflexions, Ils vivent déjà cette expérience de travail en commun comme un authentique chemin de conversion oecuménique", indique à l'Agence Fides Teresa Francesca Rossi, théologienne et co-directrice du "Centro Pro Unione" de Rome, un lieu bouillonnant de spiritualité oecuménique qui organise des rencontres, des séminaires de formation et des réunions de prière depuis l'époque du Concile Vatican II.

"Le groupe du Burkina a réfléchi sur le thème Aimer Dieu et le prochain dans une situation où la sécurité personnelle et sociale est menacée", note-t-elle.

Le Burkina Faso est situé en Afrique de l'Ouest, dans la région du Sahel, qui comprend les territoires voisins du Mali et du Niger. Il s'étend sur 174 000 km² et compte 21 millions d'habitants, appartenant à une soixantaine d'ethnies. Sur le plan religieux, environ 64% de la population est musulmane, 9% adhère aux religions traditionnelles africaines et 26% est chrétienne (20% catholique, 6% protestante). Ces trois groupes religieux sont présents dans toutes les régions du pays et dans pratiquement tous les foyers.

La nation traverse une grave crise qui met à mal la sécurité personnelle et sociale et implique toutes les communautés confessionnelles : " Après une grave attaque djihadiste organisée depuis l'extérieur du pays en 2016 ", note le texte publié à l'occasion de la présentation de la Semaine de l'unité, " les conditions de sécurité au Burkina Faso, et par conséquent la cohésion sociale du pays, se sont dramatiquement détériorées ".

Le pays a connu une prolifération prolongée d'attaques terroristes, d'anarchie et de trafic d'êtres humains ; une situation qui a fait plus de trois mille morts et près de deux millions de déplacés internes, alors que des milliers d'écoles, de centres de santé, de mairies ont été fermés et qu'une grande partie des infrastructures socio-économiques et de transport ont été détruites. Les attaques ciblées contre des groupes ethniques spécifiques exacerbent le risque de conflits internes entre les communautés : cette menace sécuritaire compromet la cohésion sociale, la paix et l'unité nationale".

Dans ce contexte d'instabilité, "même les églises chrétiennes ont été la cible d'attaques armées : des prêtres, des pasteurs et des catéchistes ont été tués pendant le culte et le sort d'autres personnes enlevées reste inconnu". Selon les observateurs, plus de 20% du territoire national échappe au contrôle de l'Etat. En raison du terrorisme, la plupart des églises chrétiennes du nord, de l'est et du nord-ouest du pays ont été fermées et il n'y a plus de culte chrétien public dans beaucoup de ces régions. Là où le culte est encore possible - généralement dans les grandes villes et sous protection policière - il a toutefois été nécessaire d'écourter les célébrations pour assurer la sécurité", indique le texte.

L'espoir, dans une situation difficile, vient de la constatation de "la pleine solidarité entre les religions chrétienne, musulmane et traditionnelle, dont les responsables travaillent à la recherche de solutions durables pour la paix, la cohésion sociale et la réconciliation. En témoigne la Commission de dialogue islamo-chrétien de la Conférence épiscopale catholique du Burkina Faso-Niger, qui déploie des efforts remarquables pour promouvoir le dialogue et la coopération entre les religions et les ethnies".

En réponse aux appels du gouvernement à prier pour la paix, la cohésion sociale et la réconciliation, les églises individuelles continuent à promouvoir des services de prière quotidiens et le jeûne. L'action conjointe des différentes communautés catholiques et protestantes pour offrir une assistance aux personnes déplacées s'est également intensifiée, avec des réunions de sensibilisation organisées pour promouvoir la valeur de la fraternité et développer des stratégies pour reconstruire une paix durable. Cet espoir se reflète également dans le proverbe traditionnel Mossi, l'ethnie la plus importante du Burkina Faso : "Quelle que soit la dureté et la longueur de la lutte, le temps de la réconciliation viendra".

Dans ce contexte, "l'invitation à travailler ensemble pour rédiger les textes de la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens en 2024", conclut Teresa Francesca Rossi, "a incité les différentes Églises du Burkina Faso à marcher, à prier et à travailler ensemble dans l'amour mutuel pendant cette période difficile pour le pays. L'amour du Christ qui unit tous les chrétiens est plus fort que les divisions, et les chrétiens du Burkina Faso s'engagent à marcher sur le chemin de l'amour de Dieu et du prochain. Les baptisés ont la ferme conviction que l'amour de Dieu vaincra la violence qui frappe actuellement leur pays".