Madagascar: RDJ Mozika Awards - Plus de vingt trophées pour les meilleurs titres en 2023

Sous le feu des projecteurs, la scène musicale s'apprête à accueillir la dix-neuvième édition des RDJ Mozika Awards, une célébration grandiose destinée à honorer les musiques et artistes les plus méritants de l'année 2023.

Prévue pour le 4 février, cette prestigieuse cérémonie se déroulera au Palais des sports et de la culture Mahamasina. La compétition, qui s'annonce féroce, distribuera plus de vingt trophées dans des catégories diverses, reflétant la richesse et la diversité de la scène musicale actuelle. Les genres Afro, Chill, EDM, évangélique, tropical, Musique vivante, Pop acoustique, Pop ballade, Pop duo et groupe, Pop solo, RAP, RAP mainstream, Reggae ou Ragga ou Dancehall, RNB soul, Rock, Tropical contemporaine, Variété duo ou groupe, Révélation et Variété solo seront à l'honneur lors de cet événement exceptionnel.

Les votes, ouverts au grand public, sont facilités par le biais de messages téléphoniques, offrant ainsi à tous les amateurs de musique la possibilité de participer activement à cette célébration unique. Les fans peuvent soutenir leurs artistes préférés et contribuer à l'attribution des précieux trophées qui marqueront l'année musicale.

Pour cette édition, la scène est dominée par une nouvelle vague de jeunes talents qui ont conquis les ondes tout au long de l'année 2023. Des artistes tels que Ceasar, Rim-Ka, Wiz king, Hosea Marlyn, Ayo Naej, Rootsman, Anisha Jo, et bien d'autres, se sont imposés comme des incontournables sur la scène musicale, apportant fraîcheur et créativité à l'industrie. La diversité des genres musicaux représentés et la présence marquée de talents émergents confirment l'évolution constante de la musique contemporaine. Les RDJ Mozika Awards ne se contentent pas de célébrer le passé, mais ils tracent également la voie vers un avenir prometteur, mettant en lumière la vitalité et la créativité des artistes qui façonnent l'industrie musicale d'aujourd'hui.