Madagascar: Produits de première nécessité - Le MICC veille quotidiennement sur les prix

Ventes spéculatives de riz ou encore concurrence déloyale. Les responsables du ministère de l'Industrialisation et du commerce renforcent leur combat contre les potentielles irrégularités que l'on pourrait rencontrer au niveau des marchés de la capitale, surtout en cette période de soudure où les prix du riz tendent parfois à s'envoler. Depuis hier, les commissaires du Commerce et de la concurrence sont à pied d'oeuvre en sillonnant les marchés de la capitale et de ses alentours. Ils ont commencé leur périple dans les marchés d'Ankadindratombo et d'Andoharanofotsy.

Deux localités situées en périphérie de la ville et qui sont également réputées être des marchés très fréquentés. « L'objectif de cette descente est de faire respecter les lois qui régissent le commerce. Le respect par les commerçants des règles régissant la profession (la possession en tout temps des documents attestant de la provenance du riz, la visibilité des prix, l'entreposage et le stockage des marchandises) peut avoir une influence positive sur les prix des denrées sur le marché », explique Isidore Razanakoto, directeur général du commerce et de la consommation qui a mené les équipes du MICC lors de cette descente.

Sur les deux marchés prospectés, les prix du riz sont restés stables et ce, depuis deux mois. Les prix du kilo de riz sont compris entre 2 400 et 3 000 ariary. « Les prix du riz sont stables. La clientèle a largement le choix sur différentes variétés de cette céréale qui n'ont d'ailleurs rien à envier à d'autres produits importés », renchérit un commerçant du marché d'Andoharanofotsy, piqué au vif par cette descente surprise. « Les commerçants sont également incités au respect des normes et qualité des marchandises afin que nous puissions maîtriser les prix et les contenir », indique le directeur général du commerce et de la consommation. À partir d'hier, les agents du MICC feront alors les quatre cents pas dans les marchés de la Capitale. Les contrôles seront multipliés afin de veiller sur cette fameuse stabilité des prix ainsi que la qualité et la libre concurrence de tous au sein du marché.