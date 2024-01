Madagascar: Coupe du monde de la boulangèrie - L'équipe malgache en quête de soutien

En participant à la finale de la Coupe du Monde de la Boulangerie à Sirha Europain, Paris, les 21 et 22 janvier, l'équipe malgache sollicite un soutien financier pour couvrir les frais d'hébergement, de voyage et de repas à Paris.

À trois jours avant la finale de la Coupe du monde de la Boulangerie qui se tiendra Porte-de-Versailles à Paris les 21 et 22 janvier, l'équipe malgache, pleine d'enthousiasme, attend toujours le feu vert pour prendre son envol vers la compétition internationale. La délégation malgache lance un appel urgent à tous ceux qui peuvent l'aider, particulièrement au gouvernement, pour soutenir financièrement leur voyage. En tout cas, pour assurer les fonds nécessaires, une cagnotte a été mise en place sur le site de financement participatif leetchi.com, avec un objectif ambitieux de 99 231 335 ariary, soit environ 20 000 euros. Jusqu'à hier, l'équipe a récolté 5 545 772 ariary, laissant encore une somme conséquente à couvrir pour les frais de voyage, d'hébergement et de restauration.

« Nous avons besoin du soutien financier de tous », insiste Erick Razafindratrimo, le responsable financier de l'équipe. L'obtention du visa demeure une étape cruciale, retardant le départ de l'équipe malgache.

En parallèle, des changements au sein de l'équipe ont été opérés, avec les départs des chefs Billy Rakotomamonjy et Julien Loray, contraints par des obligations professionnelles et de temps. Néanmoins, leur engagement persiste, en s'offrant un laboratoire pour les simulations. La délégation malgache se prépare intensément, avec des entraînements de plus de 10 heures par jour.

C'est une équipe prometteuse, composée du chef Toky Ramà Andriatsitohaimanantena pour la pièce artistique, de la cheffe Toavina Rainibenalahatra pour la baguette et les pains du monde, du chef Hart Franck Williams pour le coaching à distance en remplacement de Chef Julien Loray, du chef Joachin Herinjaka Tojonirina pour la viennoiserie et la planification gourmande, et de Richard Andrianavalomahefa en charge de la communication.

Appel au gouvernement

Les délégués malgaches soulignent l'importance du soutien gouvernemental, que ce soit sur le plan financier ou matériel, et l'approvisionnement en ingrédients locaux tels que la farine traditionnelle et le « kobam-bary gasy », notamment à travers des produits locaux comme le riz rouge et le poivre sauvage, pour apporter une touche unique à leurs créations. « Nous avons deux jeunes talents de 23 ans dans notre équipe, démontrant que la jeunesse est l'avenir de l'art de la boulangerie », souligne Richard Andrianavalomahefa, responsable de la communication.

Lors des épreuves de la compétition, les jurys seront intransigeants sur la quantité de déchets de pâte, la compétence artistique et la créativité. Le 22 janvier, Madagascar se dressera fièrement sur la scène internationale, affrontant onze autres pays finalistes au cours d'une journée intense comprenant 8 heures d'épreuves et deux heures de préparation à la veille de la compétition. La boulangerie malgache est prête à relever le défi et à faire rayonner la richesse de ses saveurs et de son savoir-faire.