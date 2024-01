Madagascar: Transport ferroviaire - Des détails encore à régler pour le train urbain

Le train urbain tant attendu des usagers va bientôt siffler. Il reste à régler certains détails techniques et matériels pour pouvoir le rendre opérationnel.

Les utilisateurs devraient encore attendre afin de pouvoir emprunter le nouveau mode de déplacement qu'est le train urbain. Pour le moment, beaucoup de travaux restent encore à achever pour qu'il puisse siffler. Par rapport aux infrastructures relatives à l'exploitation de ce nouveau mode de déplacement, les travaux ne sont pas minimes. Malgré la non interruption des travaux, la station d'Amoronankona n'est pas encore achevée totalement. La finalisation des quelques infrastructures constitue alors la principale raison du retard du lancement de ce mode de transport tant attendu. Un responsable auprès du ministère des Transports et de la météorologie le confirme également en annonçant que la finalisation des travaux se fera par lot ou par station. « Les travaux continuent. Par contre, il reste encore quelques chantiers à finaliser au niveau des rails et des stations », selon les dires d'une source fiable auprès de ce ministère.

Par ailleurs, certains matériels tels que les wagons et les rails sont en attente, ce qui retarde les travaux. « Des wagons sont arrivés dans la Capitale. Mais on attend encore l'arrivée d'autres wagons pour que nos deux locomotives se croisent en route comme l'a indiqué le ministre Valery Ramonjavelo », continue encore ce responsable. On craint également que la pluie détériore certains matériels sensibles à l'humidité. La prudence est donc de mise dans l'exécution des travaux y afférents. S'implique alors une sagesse bien malgache traduite par l'adage « c'est lorsque l'on est patient que l'on marie des rois. »

Aspects opérationnels

« La patience est amère, mais son fruit est doux. » D'un côté, les techniciens sont à pied d'oeuvre pour le succès de ce train. De l'autre côté, un atelier présidé par le ministère des Transports et de la météorologie avec les entreprises responsables de la mise en oeuvre du projet et de son exploitation a été organisé ce lundi. L'un des principaux points abordés concerne toutes les conditions nécessaires à l'opérationnalisation de ce Périmètre de transport urbain (PTU), notamment les quais à desservir et également à propos de l'alimentation du train. À rappeler que ce ministère prévoit une alimentation hybride : diesel, électrique et solaire. « La question de la sécurisation des passagers ainsi que des résidents le long des 12 kilomètres du trajet a également été abordée lors de cet atelier », selon le ministère sur sa page Facebook.

La date prévue pour le lancement de ce train urbain serait pour ce début de l'année 2024, comme l'a annoncé le ministre Valery Ramonjavelo lors de la journée de l'Aviation civile internationale à Ivato, le 8 décembre 2023. Pour le moment, aucune date précise d'exploitation n'a été mentionnée par notre source.