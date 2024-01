Madagascar: Exécutif - Pluie d'abrogations en Conseil des ministres

Le premier Conseil des ministres des nouveaux membres du gouvernement a été le théâtre d'une pluie d'abrogations au sein de plusieurs départements ministériels.

Expéditif. C'est le terme approprié pour qualifier ce qui s'est passé hier lors du premier conseil des ministres du président Andry Rajoelina avec les membres du nouveau gouvernement fraîchement nommé dimanche dernier. La section abrogation était plus longue que d'habitude hier dans le compte rendu de la réunion hebdomadaire de l'exécutif avec plusieurs abrogations de décret de nomination de plusieurs hauts responsables au sein de divers départements ministériels.

Cette vague d'abrogations arrive même jusqu'à la primature qui voit trois de ses directeurs dont celui en charge de la communication, celui en charge des études et le directeur général du conseil de discipline budgétaire et financière être emportés par le cyclone. Deux directeurs régionaux, deux directeurs inter-régionaux et un directeur général au niveau de quatre ministères ainsi que tous les directeurs régionaux de l'artisanat au ministère du Tourisme et de l'artisanat sont tous démis de leurs fonctions hier à l'issu du conseil des ministres. Cette pluie d'abrogations de directeurs pourrait être la conséquence des changements de ministres après les diverses passations depuis le début de semaine.

La cause

En effet, plusieurs des ministres qui prennent place emmènent avec eux des membres de leurs staffs. À noter qu'il est tout à fait logique et pratique pour un nouveau dirigeant de vouloir s'entourer de personnes en qui il a confiance afin de parvenir plus rapidement aux objectifs fixés. Lors de sa passation de pouvoir avec le ministre de l'intérieur Justin Tokely, Naina Andriantsitohaina, ministre de la Décentralisation et de l'aménagement du territoire précise dans son discours en s'adressant aux personnels de la décentralisation au fonds de développement local Anosy qu'un vent nouveau va souffler au sein de ce département, mais ce n'est pas un vent perturbateur. Au contraire, c'est un vent qui peut amener la stabilité au ministère. Après cette vague d'abrogations, il se peut que pendant le prochain Conseil des ministres, ce sera le volet «nomination» qui sera plus longue pour palier les absences occasionnées par la vague actuelle.

En parallèle, plusieurs décrets de nomination d'autorités des collectivités territoriales décentralisées sont aussi abrogés avec ces directeurs. Le gouverneur de la région Atsimo-Atsinanana, celui de la région Melaky ainsi que celui d'Analanjirofo sont limogés. La raison reste jusqu'à maintenant inconnue mais ce qui est sûr c'est que des postes à haute responsabilité seront bientôt à pouvoir au sein de ces trois régions.

Du côté du ministère de l'Intérieur, le préfet de la ville de Mahajanga est aussi démis de ses fonctions mais là, la cause est assez perceptible vue que ce dernier est actuellement en prison car il est présumé impliqué dans l'affaire de transformation de riz avariés qui tient toujours en haleine l'opinion publique jusqu'à présent. Pour rappel, le préfet de Mahajanga fait partie des signataires de la lettre autorisant les sacs de riz de sortir du port de la ville après quoi des personnes mal attentionnées ont voulu transformer les riz avariés afin de pouvoir les revendre.