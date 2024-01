Madagascar: Tennis de table / Mondiaux de Busan - Madagascar vise le tableau final

Les pongistes malgaches tâtent le sommet mondial. Après les exploits aux Jeux des îles, au championnat d'Afrique zone Est en cartonnant avec les trois médailles des simples messieurs et l'or des dames, ainsi que le titre continental par équipe, les pongistes malgaches avec une sélection formée entièrement des expatriés vont se mesurer aux meilleurs joueurs du monde.

La répartition de groupes du 47e championnat du monde par équipe a été publiée lundi. Quarante pays répartis en huit poules de cinq disputeront le sommet mondial dans la ville de Busan en Corée du sud du 16 au 25 février. Madagascar évoluera dans le groupe 5 avec en tête de série le Japon, Taipei Chine, Nigéria et la République tchèque. Les trois mieux classés de chaque poule se qualifieront en seizièmes de finale, et ainsi de suite.

L'équipe malgache a validé son ticket en intégrant le top 5 durant le championnat d'Afrique en Tunisie à la mi-septembre. Madagascar y sera représenté par cinq expatriés en l'occurrence les deux champions d'Afrique par équipe, Fabio Rakotoarimanana et Antoine Razafinarivo, renforcés par le médaillé d'or des Jeux des îles aux Seychelles en 2011 et triple médaillé d'or récemment à domicile, Jonathan Nativel, et deux autres habitués aux compétitions régionales et continentales à savoir Stéphen Ravonison et Setra Rakotoarisoa.

%

Top 40

«C'est l'occasion de faire parler de nos jeunes joueurs sur la scène internationale. Nous ne sommes pas favoris, loin de là, et nous nous tenons prêts pour la bataille. Nous sommes parmi les quarante meilleures équipes du monde (...) Nous allons humblement essayer de créer la surprise en se hissant dans les trois premières places du groupe signifiant la qualification au tableau final», a confié Jonathan Nativel, l'aîné de l'équipe.

Le directeur technique national, Tahiry Rakotoarisoa a précisé qu'«il n'y aura plus de regroupement. Les joueurs se préparent individuellement au sein de leur club respectif». Interrogé sur les pays dans le groupe de Madagascar, le multiple médaillé d'or des Jeux des îles, Nativel, a souligné que «ce sont des grandes nations du tennis de table depuis des décennies, avec les meilleurs joueurs mondiaux dans leurs effectifs. Japon et Taipei sont les meilleurs d'Asie et du monde, Nigéria est le meilleur d'Afrique et la République tchèque une des grandes nations européennes». Quatre pays du continent africain seront en lice à ce sommet mondial en l'occurrence l'Algérie, le Nigéria, l'Égypte et Madagascar.